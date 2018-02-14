Патриарх Кирилл призвал возродить "подлинное казачество"

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси перед Большим кругом (общим войсковым советом) российского казачества обратился к атаманам с призывом возродить "веру и дух" в казачьих рядах и не увлекаться внешними формами.

Большой круг пройдет в православный праздник Сретения Господня. Как ожидается, на нем будет идти речь о консолидации казаков. Полторы тысячи прибывших в Москву казаков будут молиться на патриаршей службе в храме Христа Спасителя. После богослужения предстоятель Русской православной церкви обратится к ним с напутственным словом.

"Славная история казачества не должна остаться музейным экспонатом, она должна быть актуализирована. Однако его возрождение на первых порах сопровождалось возрождением внешних атрибутов и факторов. Считаю, что без возрождения веры ничего не получится, не будет никакого казачества, будет форма, будет еще один род войск, непонятно какой, а казачества не получится, потому что в центре жизни казака всегда лежит глубокая вера", — сказал патриарх на встрече с атаманами в Свято-Даниловом монастыре.

Особую роль в этом возрождении он отвел казачьим священникам, которые, по словам первоиерарха, "должны знать традицию лучше всех". Сегодня в Москве действует "казачий храм" в честь иконы Божией матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле, а в Русской православной церкви создан специальный отдел по взаимоотношению с казачеством.

"Невероятно трудно возродить дух. Для этого нужно самому быть человеком духовным, соединять веру с исполнением своего долга, взять на себя обязательства перед Богом защищать родину и служить своим ближним", — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.