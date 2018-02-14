Патриарх Кирилл выступил за сохранение особого статуса Иерусалима

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви в среду на встрече с главой Палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом подчеркнул, что за Иерусалимом должен быть закреплен особый статус c тем, чтобы представители всех религий могли беспрепятственно совершать там свои религиозные обряды.

"Для нас является очень важным решение вопросов, связанных с достижением прочного мира на Святой земле. Убежден, что прочный мир на землях библейской истории должен быть достигнут путем переговоров с учетом законных интересов всех сторон. Считаю, что за Иерусалимом должен быть также закреплен особый статус и были бы прочно гарантированы достойные условия для религиозной деятельности в святом городе", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Он отметил, что Святую землю ежегодно посещает около полумиллиона православных паломников из России, что придает "особое значение" отношениям Русской церкви и палестинской администрации. Патриарх также поблагодарил Аббаса за внимательное отношение к выходцам из России, проживающим в Палестине, особенно к женщинам.

"Многие наши женщины вышли замуж за представителей вашего народа. Благодарим, что они пользуются теми же правами, что и местные жители, и существует очень доброе отношение к выходцам из нашей страны", — продолжил предстоятель Русской церкви.

Встречи патриарха с главой Палестины проходят регулярно, последняя состоялась в прошлом году. Одной из постоянных тем обсуждения являются конфликты в соседних с Палестиной государствах, в частности, на территории Сирии и Ирака. Сегодня, по словам патриарха Кирилла, очевидно, что "террористическим силам" нанесено "сокрушительное поражение", но сам терроризм полностью не истреблен, что не может не волновать Русскую православную церковь.