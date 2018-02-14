Католики посыпают голову пеплом в этот День святого Валентина

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. День святого Валентина из года в год отмечается в католическом и протестантском мире, однако на сей раз праздник совпал с началом католического Великого поста – Пепельной средой, поэтому вместо признаний в любви и романтических свиданий верующим предстоит покаянно молиться и в буквальном смысле посыпать голову пеплом.

Пепельная среда

Первый день Великого поста у католиков получил свое название от древнего обычая, по которому в этот день во время мессы священник в знак их покаяния наносит на лоб верующим знамение креста освященным пеплом пальмовых ветвей, произнося: "Прах ты и в прах возвратишься", или "Обращайтесь и верьте в Евангелие".

Обычай этот имеет ветхозаветные корни: в Библии говорится, что кающиеся облачаются во власяницу и посыпают голову пеплом в знак сокрушения и покаяния в грехах. Священники в этот день совершают литургии в фиолетовых облачениях — этот цвет выражает покаяние и надежду на перемену жизни кающихся прихожан к лучшему.

Кроме того, в Пепельную среду принято соблюдать строгий пост. А тем, кто не смог в этот день участвовать в мессе, домашние обычно приносят освященный пепел и посыпают им их головы.

День святого Валентина

Живший в III веке священномученик Валентин, бывший епископом города Интерамны (Терни) почитается не только римско-католической, но и Русской православной церковью, день его памяти – 12 августа. По легенде, с именем Валентина, который якобы тайно венчал влюбленные пары, связана традиция празднования 14 февраля Дня всех влюбленных.

Особенно широко День всех влюбленных отмечается в западном мире католиками и протестантами. С 90-х годов праздник укоренился и в России, правда, среди светских людей. Русская православная церковь дистанцируется от 14 февраля, считая День святого Валентина далеким от церковной действительности.

Что отметить?

По словам директора информационной службы римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священника Кирилла Горбунова, почитание 14 февраля святого Валентина носит факультативный характер.

"В католической церкви 14 февраля, празднуется память святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы. Этот праздник выше по рангу, чем воспоминания о святом Валентине, который является скорее местночтимым святым", — отмечает священник.

Однако в этом году католические верующие обойдут вниманием даже Кирилла и Мефодия. "На этот день выпадает праздник, который превосходит по рангу все прочие – первый день Великого поста. Поэтому весь день будет посвящен только вхождению в период покаяния, в пост", — подчеркнул собеседник агентства.

Папа Римский — за Валентина

Папа Римский Франциск любит благословлять новобрачных на счастливое супружество. А в День святого Валентина – особенно. Каждую среду в Рим на аудиенцию к понтифику приезжают влюбленные пары со всего мира. Обязательная часть этой встречи – благословение новобрачных.

В День святого Валентина папа Римский старается благословить как можно большее количество пар. А в 2014 году все желающие не смогли вместиться в отведенном для подобных встреч зале аудиенций имени Павла VI.

По желанию самого понтифика торжественное мероприятие в итоге перенесли на центральную площадь Ватикана перед собором святого Петра. Тогда Папа Римский во время специальной мессы в честь Дня святого Валентина благословил около 20 тысяч влюбленных из 28 стран мира.

Но в этом году понтифику придется отказаться от своего хобби. Согласно традиции, в первый день Великого поста голову папы Римского пеплом посыпает один из старейших кардиналов во время богослужения в базилике святой Сабины на Авентинском холме в Риме.