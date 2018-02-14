РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Католики посыпают голову пеплом в этот День святого Валентина

03:4114.02.2018
03060
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto Папа Римский Франциск. Архивное фотоПапа Римский Франциск. Архивное фото
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. День святого Валентина из года в год отмечается в католическом и протестантском мире, однако на сей раз праздник совпал с началом католического Великого поста – Пепельной средой, поэтому вместо признаний в любви и романтических свиданий верующим предстоит покаянно молиться и в буквальном смысле посыпать голову пеплом.

Улица Новый Арбат в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В Москве на Новом Арбате фасады домов украсит огромное сердце

Пепельная среда

Первый день Великого поста у католиков получил свое название от древнего обычая, по которому в этот день во время мессы священник в знак их покаяния наносит на лоб верующим знамение креста освященным пеплом пальмовых ветвей, произнося: "Прах ты и в прах возвратишься", или "Обращайтесь и верьте в Евангелие".

Обычай этот имеет ветхозаветные корни: в Библии говорится, что кающиеся облачаются во власяницу и посыпают голову пеплом в знак сокрушения и покаяния в грехах. Священники в этот день совершают литургии в фиолетовых облачениях — этот цвет выражает покаяние и надежду на перемену жизни кающихся прихожан к лучшему.

Кроме того, в Пепельную среду принято соблюдать строгий пост. А тем, кто не смог в этот день участвовать в мессе, домашние обычно приносят освященный пепел и посыпают им их головы.

День святого Валентина

Свадьба. Архивное фото
© Fotolia / Sondem
В Москве более 320 пар сыграют свадьбы в День всех влюбленных
Живший в III веке священномученик Валентин, бывший епископом города Интерамны (Терни) почитается не только римско-католической, но и Русской православной церковью, день его памяти – 12 августа. По легенде, с именем Валентина, который якобы тайно венчал влюбленные пары, связана традиция празднования 14 февраля Дня всех влюбленных.

Особенно широко День всех влюбленных отмечается в западном мире католиками и протестантами. С 90-х годов праздник укоренился и в России, правда, среди светских людей. Русская православная церковь дистанцируется от 14 февраля, считая День святого Валентина далеким от церковной действительности.

Что отметить?

По словам директора информационной службы римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священника Кирилла Горбунова, почитание 14 февраля святого Валентина носит факультативный характер.

"В католической церкви 14 февраля, празднуется память святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы. Этот праздник выше по рангу, чем воспоминания о святом Валентине, который является скорее местночтимым святым", — отмечает священник.

Однако в этом году католические верующие обойдут вниманием даже Кирилла и Мефодия. "На этот день выпадает праздник, который превосходит по рангу все прочие – первый день Великого поста. Поэтому весь день будет посвящен только вхождению в период покаяния, в пост", — подчеркнул собеседник агентства.

Папа Римский — за Валентина

Почтовый ящик для отправки валентинок на станции Парк Культуры в Московском метро
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Москвичи смогут бесплатно отправить "валентинки" на станциях метро и МЦК
Папа Римский Франциск любит благословлять новобрачных на счастливое супружество. А в День святого Валентина – особенно. Каждую среду в Рим на аудиенцию к понтифику приезжают влюбленные пары со всего мира. Обязательная часть этой встречи – благословение новобрачных.

В День святого Валентина папа Римский старается благословить как можно большее количество пар. А в 2014 году все желающие не смогли вместиться в отведенном для подобных встреч зале аудиенций имени Павла VI.

По желанию самого понтифика торжественное мероприятие в итоге перенесли на центральную площадь Ватикана перед собором святого Петра. Тогда Папа Римский во время специальной мессы в честь Дня святого Валентина благословил около 20 тысяч влюбленных из 28 стран мира.

Но в этом году понтифику придется отказаться от своего хобби. Согласно традиции, в первый день Великого поста голову папы Римского пеплом посыпает один из старейших кардиналов во время богослужения в базилике святой Сабины на Авентинском холме в Риме.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена