МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в Московской Соборной мечети перед муфтиями из разных регионов России, призвал мусульман РФ поддержать Палестину в вопросе статуса Иерусалима.

Президент США Дональд Трамп в декабре объявил о признании города столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

"Вы должны быть солидарны с нами, это великое испытание для нас. Мы должны защищать нашу святыню. Мы должны бороться за то, чтобы не дать врагам попрать наши права", — заявил Аббас.

По его словам, он ездит по всему миру, разъясняя позицию Палестины, от африканских и европейских стран до Индии.

"Мы посетили много стран и везде разъясняли опасность этой политики. Это (решение США) противоречит всем международным резолюциям и решениям, которые говорят, что Иерусалим был оккупирован и что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины", — рассказал Аббас.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.