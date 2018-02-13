Первую молодежную премию ИППО "За верность призванию" вручат в Подмосковье

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) впервые за 135-летний период своей истории учредило международную молодежную премию "За верность призванию", торжественная церемония вручения первой премии пройдет во вторник вечером в подмосковном поселке Барвиха.

По замыслу организаторов, премия должна стать "символом общественного признания наиболее социально активной и одаренной молодежи". В числе ее основных целей указаны, в том числе, "выявление, поощрение и поддержка молодых перспективных лидеров".

"Премия ИППО будет ежегодно вручаться российским и зарубежным молодым представителям за выдающийся личный вклад в утверждение высоких нравственных идеалов, духовности, гражданственности, гуманизма, в укрепление гуманитарных связей, межнационального мира и согласия", — сообщили в пресс-службе ИППО.

Церемония вручения первой премии "За верность призванию" пройдет в 19.00 в концертном зале "Барвиха Luxury Village", уточнили организаторы. Откроет торжественную часть председатель ИППО Сергей Степашин. Ведущими вечера станут телеведущие Арина Шарапова и Антон Курилович.

"На молодежный вечер ИППО, приуроченный ко Дню православной молодежи, приглашены представители молодежных и добровольческих организаций Москвы и Подмосковья, государственные, общественные, церковные деятели, послы иностранных государств, дипломаты, представители гуманитарных организаций, известные деятели культуры", — говорится в пресс-релизе.

Символом премии стал "светлый образ великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, второго председателя ИППО, впоследствии прославленной в лике святых". "Ее жертвенное служение России, благочестие, милосердие, любовь к людям, бескорыстность и сегодня являются достойным примером для подражания новым поколениям", — отмечается в сообщении.

По оценке жюри, в шорт-лист премии вошли Анор Тукаева (за спасение затопленного храма-маяка в Крохино), Александр Болотов (молодежный форум "Александрова Гора"), Сергей Буравлев (объективное информирование зарубежной общественности о событиях, происходящих в России, на портале ProfileRussia в Великобритании), Денис Шпотя (популяризация достижений России в аэрокосмической области), Михаил Черных (популяризация отечественной классики среди молодежи, создание киноцикла по мотивам рассказов Чехова), гражданин Сирии Халед Рабех (Khaled Rabeh, гуманитарные и спасательные миссии мирного населения в зоне военных конфликтов).