В РПЦ назвали условие следующей встречи папы Франциска и патриарха Кирилла

ВЕНА, 12 фев — РИА Новости. Следующая встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится, когда они будут снова к ней готовы, заявил в понедельник глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

В годовщину встречи патриарха Кирилла с папой Франциском в Вене проходит конференция, на которой представители РПЦ, Ватикана и ближневосточных церквей обсуждают вопрос помощи христианскому населению Сирии. От Римско-католической церкви на конференции присутствует глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

"Решение о том, где и когда встретиться, зависит от папы и патриарха. Решение встретиться в Гаване было неожиданным, это было общее решение этих двух людей. Я думаю, что когда они будут готовы встретиться снова, они найдут подходящее для этого место", — сказал митрополит перед конференцией.

Историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.