РПЦ открыла горячую линию для поддержки родственников жертв крушения Ан-148

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Священнослужители Русской православной церкви оказывают духовную поддержку людям, потерявшим близких при крушении Ан-148, в Орской епархии открыта телефонная горячая линия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности и социальному служению.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Сразу после того, как стало известно о катастрофе, в аэропорт Орска для того, чтобы поддержать родственников погибших, прибыли епископ Орский и Гайский Ириней и духовенство Орской епархии. В храмах города прошли панихиды, также в епархии открыли телефонную горячую линию для тех, кто хотел бы получить духовную помощь", — говорится в сообщении.

Несколько священнослужителей, в том числе руководитель социального отдела Орской епархии протоиерей Вячеслав Кочкин, сейчас находятся в городской больнице №4, где родственники погибших сдают образцы ДНК.

"Мы встречаем родственников погибших, объясняем им, что нужно делать, стараемся утешить, предлагаем помолиться вместе. Многие из них – наши хорошие знакомые. Орск – небольшой город, здесь все друг друга знают, и эта трагедия затронула практически каждого", – приводит пресс-служба слова Кочкина.

Он добавил, что в течение 40 дней по благословению епископа Орского и Гайского Иринея ежедневно по окончании Божественной литургии по всей епархии будут совершаться панихиды об упокоении душ погибших. В кафедральном соборе святого великомученика и Победоносца Георгия такие панихиды совершаются в течение всего дня, кроме того, там постоянно находится дежурный священник, к которому можно обратиться за духовной поддержкой.

Некоторые родственники погибших уже прибыли в Москву и общаются со следователями. В столичном морге, где также проходит сбор образцов генетического материала, находятся руководитель группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности протоиерей Андрей Близнюк и его заместитель иерей Филипп Ильяшенко.

"Кто-то плачет, кто-то старается собраться. Но утешение и поддержка нужны всем. Мы будем находиться рядом с родственниками погибших и оказывать им духовную помощь столько, сколько понадобится", — отметил протоиерей Андрей Близнюк.