Церковь накормит московских бездомных блинами на Масленицу

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" угостит бездомных блинами на масленичной неделе, для этого сотрудники организации призвали всех желающих принести свежие блины с 12 по 18 февраля в церковный центр помощи бездомным "Ангар спасения", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Милосердия".

"Ангар спасения" — это центр комплексной помощи бездомным людям. Здесь бездомные могут получить одежду и горячее питание, доврачебную медицинскую помощь, помыться и постричься. Кроме того, соцработники "Милосердия" помогают бездомным связаться с родственниками, восстановить документы и вернуться домой.

"Блины – это сытная, к тому же домашняя еда. Кого-то появление настоящей домашней еды в однообразном рационе может подвигнуть на изменения своей жизни к лучшему. По сути, мотивировать людей, оказавшихся на улице, вернуться в общество — это и есть наша главная задача", — приводит пресс-служба слова руководителя "Ангара спасения" Романа Скоросова.

Кроме блинов, в центре будут рады и другим традиционным масленичным угощениям: сметане, сгущенке, меду и варенью. Кормить бездомных в "Ангаре спасения" планируют в течение всей недели, так что угощение можно приносить каждый день. В службе "Милосердие" надеются, что за Масленицу удастся накормить блинами порядка 500 человек.

Сейчас в связи с холодной погодой "Ангар спасения" работает в усиленном режиме и нуждается в финансовой помощи для обогрева каркасной палатки и зоны рядом с ней. Кроме того, из-за холодов количество посетителей "Ангара" увеличилось и доходит до 150 человек в день. Также зимой бездомные испытывают особую нужду в теплой одежде. Особенно востребованы куртки, свитера, брюки, мужская обувь.