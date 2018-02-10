Часовня и памятный знак в память о российских военнослужащих, погибших в Сирии, на авиабазе Хмеймим. Архивное фото

Часовня и памятный знак в память о российских военнослужащих, погибших в Сирии, на авиабазе Хмеймим. Архивное фото

ХМЕЙМИМ, 10 фев — РИА Новости. Представители общероссийского движения "Россия православная" посетили военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии, где встретились с российскими военнослужащими, а также передали иконы с благословением патриарха Кирилла.

Делегаты посетили несколько старинных храмов в Латакии — церковь Николая Чудотворца, в которой находится частичка его мощей, и кафедральный собор Георгия Победоносца. В нем представители фонда также приложились к мощам святого воина. В знак благодарности за прием российские делегаты передали митрополиту Латакии икону святого Серафима Саровского.

"Мы подарили икону батюшки Серафима Саровского на молитвенную память митрополиту Латакскому, в ответ митрополит подарил икону — список со старинной иконы намоленной, и эта икона займет достойное место в нашем иконостасе", — заявил журналистам председатель центрального совета общероссийского движения Вячеслав Остапчук.

"В Латакии довольно много последователей религий различных, и когда разговаривали с местными жителями — религии уживаются довольно мирно. Это лишний раз показывает, что можно сосуществовать мирно и по-дружески. Наша страна показывает — мы на протяжении тысячелетий — у нас не было религиозных войн, это пример для всего мира, как строить межрелигиозные, межклассовые отношения", — отметил он.

Иконы с благословением патриарха Кирилла были переданы настоятелям часовен, расположенных в Хмеймиме и Тартусе.