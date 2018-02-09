В Киевсовете поддержали петицию о сносе часовни УПЦ Московского патриархата

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о демонтаже часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), расположенную возле Десятинной церкви.

На минувшей неделе в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Пресс-служба Киевсовета во вторник сообщила, что власти города рассмотрят петицию с требованием снести часовню УПЦ Московского патриархата. В петиции утверждается, что территория, на которой построена часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения.

"Комиссия поддерживает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все необходимые и достаточные юридические, правовые действия, чтобы выполнить петицию по факту", — цитирует депутата Киевсовета Александра Харченко информагентство "Укринформ".

При этом представители Украинской православной церкви Московского патриархата за три дня собрали 12 тысяч подписей под обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором они просят обеспечить им право собственности на эту часовню.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.