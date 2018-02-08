РПЦ запустила в Москве бесплатные курсы подготовки к школе для детей с ДЦП

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" впервые запустила в Москве курсы бесплатной дошкольной подготовки для детей со средними и тяжелыми формами ДЦП, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Милосердия".

Курсы организованы на базе развивающего центра "Елизаветинский сад" — совместного благотворительного проекта православной службы "Милосердие" и Марфо-Мариинской обители. Дети, которые готовятся к школе, будут заниматься в центре дважды в неделю. Большинство детей, которые посещают "Елизаветинский сад", не могут ходить и говорить. В центре с ними занимаются специалисты, которые помогают освоить базовые бытовые навыки, а также учат общаться. Специалисты отмечают, что таким детям крайне сложно поступить в коррекционную школу без предварительной подготовки.

"Часто наши дети, достигшие школьного возраста, оказываются совсем не готовыми к школе: им трудно освоиться в непривычной обстановке, они не могут долго сидеть на одном месте, им трудно сосредоточиться на словах учителя. Мы надеемся, что дошкольная подготовка поможет ребенку адаптироваться в коллективе максимально спокойно, преодолеть психологические трудности, не потерять интерес к учебе", – приводит пресс-служба слова директора центра "Елизаветинский сад" Татьяны Мышатиной.

На занятиях в центре дошкольники будут постепенно привыкать к дисциплине и учиться воспринимать информацию так, как ее подают в школе.

"В то же время психологи проведут мастер-классы для родителей, где расскажут, как выстраивать коммуникацию с учителями и понимать, на что в действительности способны их дети", — добавляет Мышатина.

На сегодня занятия по дошкольной подготовке на базе "Елизаветинского сада" посещают 12 детей. Занятия продлятся до сентября. В центре надеются, что в будущем году удастся увеличить набор детей.