Императорское православное общество учредило премию "За верность призванию"

Председатель ИППО Сергей Степашин на презентации картины Игоря Машкова в центре ИППО. Архивное фото.

Председатель ИППО Сергей Степашин на презентации картины Игоря Машкова в центре ИППО. Архивное фото.

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) впервые за 135-летний период своей истории учредило международную молодежную премию "За верность призванию", сообщили в среду в пресс-службе ИППО.

По замыслу организаторов, премия должна стать "символом общественного признания наиболее социально активной и одаренной молодежи".

"Премия ИППО будет ежегодно вручаться российским и зарубежным молодым представителям за выдающийся личный вклад в утверждение высоких нравственных идеалов, духовности, гражданственности, гуманизма, в укрепление гуманитарных связей, межнационального мира и согласия", — говорится в пресс-релизе.

Торжественная церемония вручения первой премии "За верность призванию" пройдет вечером 13 февраля в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Откроет церемонию председатель ИППО Сергей Степашин. Ведущие вечера – телеведущие Арина Шарапова и Антон Курилович.

"На молодежный вечер ИППО, приуроченный ко Дню православной молодежи, приглашены представители молодежных и добровольческих организаций Москвы и Подмосковья, государственные, общественные, церковные деятели, послы иностранных государств, дипломаты, представители гуманитарных организаций, известные деятели культуры", — сообщили в ИППО.

Как уточнили организаторы, символом премии стал "светлый образ великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, второго председателя ИППО, впоследствии прославленной в лике святых". "Ее жертвенное служение России, благочестие, милосердие, любовь к людям, бескорыстность и сегодня являются достойным примером для подражания новым поколениям", — отмечается в пресс-релизе.

В числе основных целей премии указаны, в том числе, "выявление, поощрение и поддержка молодых перспективных лидеров".