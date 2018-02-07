Императорское православное общество учредило премию "За верность призванию"

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) впервые за 135-летний период своей истории учредило международную молодежную премию "За верность призванию", сообщили в среду в пресс-службе ИППО.
По замыслу организаторов, премия должна стать "символом общественного признания наиболее социально активной и одаренной молодежи".
"Премия ИППО будет ежегодно вручаться российским и зарубежным молодым представителям за выдающийся личный вклад в утверждение высоких нравственных идеалов, духовности, гражданственности, гуманизма, в укрепление гуманитарных связей, межнационального мира и согласия", — говорится в пресс-релизе.
"На молодежный вечер ИППО, приуроченный ко Дню православной молодежи, приглашены представители молодежных и добровольческих организаций Москвы и Подмосковья, государственные, общественные, церковные деятели, послы иностранных государств, дипломаты, представители гуманитарных организаций, известные деятели культуры", — сообщили в ИППО.
Как уточнили организаторы, символом премии стал "светлый образ великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, второго председателя ИППО, впоследствии прославленной в лике святых". "Ее жертвенное служение России, благочестие, милосердие, любовь к людям, бескорыстность и сегодня являются достойным примером для подражания новым поколениям", — отмечается в пресс-релизе.
В числе основных целей премии указаны, в том числе, "выявление, поощрение и поддержка молодых перспективных лидеров".