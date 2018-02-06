Рекордный снегопад не помешал петербуржцам прийти к любимой святой

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости, Алексей Михеев. В день памяти самой почитаемой святой Северной столицы — блаженной Ксении Петербургской, которая после смерти мужа взяла на себя подвиг добровольного безумия, тысячи жителей города в самый сильный с начала зимы снегопад пришли к ее захоронению на Смоленском кладбище

"Блаженная Ксения горячо любима в нашем городе, к ней верующие начинают идти еще накануне праздника, вечером. Вчера ночью у нас был такой же снегопад, как и в Москве, снег шел непрерывно, но так же непрерывно к часовне шли люди, зажигали свечи, приносили цветы – сегодня она просто утопает в них, а букеты стоят в каждом оконце", — рассказала РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Муж Ксении, придворный певчий, умер, когда ей было всего 26 лет. Оставшись вполне обеспеченной вдовой, она к изумлению родни пожертвовала свой дом одной из знакомых, надела оставшуюся от мужа одежду и с тех пор откликалась только на его имя. Но это не было психическим расстройством. Ее разговоры о молитве и добрых делах, о щедрой милостыне и призрении нуждающихся ради памяти скоропостижно скончавшегося без покаяния супруга и спасении его души просвещенные и благополучные родственники и друзья воспринимали как блажь, как временное помешательство горя. И тогда она, веруя, что этим искупит грехи любимого человека, решилась в "золотой век просвещения" взять на себя подвиг юродства — добровольного безумия.

"Оставшись после мужа 26 лет, странствовала 45 лет. Звалась во вдовстве именем мужа: Андрей Федорович. Всего жития ея было на земле 71 год. В 1794—1796 году принимала участие в построении Смоленской церкви, тайно по ночам таская на своих плечах кирпичи для строящейся церкви. "Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души. Аминь", — гласит надпись на стене часовни, построенной у места захоронения святой. Сегодня этот небольшой храм является одной из главных святынь Санкт-Петербурга.

Кто придет к пустому колодцу?

"Ксения говорила, что умерла, а в ней воплотился Андрей Федорович. На это ее подвигла любовь к мужу. Она так заботилась о спасении его души, что решила полностью порвать с миром и жить ради этого. И в первую очередь мы должны взять для себя из ее жизни святой пример любви к Богу и ближнему. Если в сердце нет любви, оно холодное и мертвое. Начинается любовь постепенно, вначале мы перестаем ближних укорять, осуждать, злословить, гневаться на них. Потом станем терпеливо к ним относиться, хорошо о них говорить, превозносить, возможно, выше меры. К этому нас призывает подвиг блаженной", — сказал после праздничного богослужения митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как отметила Родоманова, снег в городе продолжает идти до сих пор, он покрыл все кладбище, но поток людей, идущих поклониться святой, не иссякает. "Мы видим очень большую любовь, люди выстраивались в большие очереди, чтобы войти в часовню, спеть акафист, поклониться блаженной. Понятно, что у нас не стоит счетчиков, но что пришло несколько тысяч человек, нет никакого сомнения", — добавила руководитель службы коммуникации. А по словам протоиерея Виктора Московского, настоятеля кладбищенского храма Смоленской иконы Божией Матери, рядом с которым находится часовния блаженной Ксении, "к пустому колодцу народ ходить не будет — у блаженной Ксении люди получают ту воду живой веры, которая дает им то, что они ищут и ждут".

© Фото предоставлено сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Поклонение блаженной Ксении Петербургской

Храм, в который легко зайти

В праздничный день на Лахтинской улице, где стоял дом блаженной Ксении, громко звонили колокола. Здесь уже 8 лет возводится храм в ее честь. Сейчас строительные работы практически закончены, осталось завершить отделку. Храм расписывается под наблюдением и при участии художников петербургской Академии художеств и иконописцев Александро-Невской лавры. Инициатором постройки выступило общество инвалидов Петроградского района.

"Храм будет уникален не только своим убранством, но еще и тем, что полностью обустроен для инвалидов. Здесь все будет продумано для того, чтобы люди с особенностями, с ограничениями по движению могли себя спокойно и радостно чувствовать в храме в честь святой, которая всегда откликалась на всякую нужду болящих", — подчеркнула Родоманова.