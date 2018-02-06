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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

УПЦ: подозреваемые в поджоге часовни в Киеве сожалеют о своем поступке

17:3406.02.2018
(обновлено: 17:43 06.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСвященнослужители и верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018Священнослужители и верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) одобрили освобождение из-под стражи двух подозреваемых в поджоге часовни в Киеве после их "слов раскаяния", при этом само преступление в УПЦ охарактеризовали как "покушение на святыню" или вандализм, сообщается во вторник на сайте Украинской православной церкви.

Акции протеста в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи после "личной поруки депутатов и представителя ВС Украины".

По словам главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, первоначальная мера пресечения задержанным в виде двух месяцев пребывания в СИЗО была достаточно жесткой, и Церковь одобрительно относится к смягчению этого решения.

"В данном случае Церковь и братия Десятинного храма проявляют милосердие к этим людям и относятся к ним как к оступившимся. Во время избрания меры пресечения в районном суде они высказывали слова раскаяния и говорили, что жалеют о своем поступке. В связи с этим братия обратились к судье Апелляционного суда Киева с просьбой взять их на поруки", — сказал Бахов, слова которого приводятся на сайте УПЦ.

В украинских СМИ, заявил он, формируется образ Украинской православной церкви как врага, который жаждет мести или жестокого наказания. При этом, по словам священнослужителя, это абсолютно не соответствует действительности.

"Церковь не хочет никого преследовать, она даже не является стороной в уголовном производстве, религиозную общину не признавали потерпевшей. Этих мужчин отпустили на поруки, о чем просила и братия храма. На данный момент идет следствие, после чего суд будет определять меру наказания, в соответствии с законом Украины", — пояснил глава юридического отдела Украинской церкви.

Он напомнил, что за последний год было совершено много поджогов храмов УПЦ МП. По его словам, то, что, наконец, удалось выявить правонарушителей прямо на месте преступления, является положительным фактом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Очевидно, что ребята совершили преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание… Они не просто повредили имущество, а совершили покушение на святыню, а эти действия являются общественно опасными. Их можно квалифицировать как вандализм. Многие верующие люди возмущены таким отношением к их храму, неуважением к их вере и святыням. Этот поступок может стать негативным примером, своеобразным призывом к действию — это опасно для всего общества", — заявил Бахов.

По информации УПЦ, около 200 представителей радикальных организаций устроили 4 февраля у стен Десятинного монастыря очередную акцию протеста, угрожая демонтировать часовню у фундамента Десятинной церкви, при этом поддержать насельников монастыря в этот же день пришло более 3 тысяч православных киевлян. Участники митинга настаивали, что часовня стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории.

Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Гедеон (Харон) попросил украинские власти, международные организации и президента США Дональда Трампа защитить храм их монастыря, который угрожают снести.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

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