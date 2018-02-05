У Львовской областной администрации прошел пикет из-за поджога храма УПЦ МП

Деревянная церковь святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата во Львове, в которой ночью 3 февраля произошел пожар

Деревянная церковь святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата во Львове, в которой ночью 3 февраля произошел пожар

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в понедельник пикетировали Львовскую областную администрацию Украины с требованием защитить храм Святого князя Владимира во Львове, где произошел пожар, передает местное информагентство "Львовский портал".

"Несколько десятков человек сегодня собрались под стенами и в холле Львовской областной администрации. Они заявили, что церковь МП подожгли намеренно, а версию спасателей о том, что огонь мог вспыхнуть из-за проводки, прихожане УПЦ МП отвергают", — передает агентство.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, 3 февраля в церкви Святого князя Владимира во Львове произошел пожар, здание церкви удалось спасти.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.