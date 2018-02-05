В Таджикистане закрыли почти 2000 мечетей из-за отсутствия документов

ДУШАНБЕ, 5 фев — РИА Новости, Лидия Исамова. Власти Таджикистана приняли решение о закрытии 1938 мечетей из-за отсутствия разрешительных документов, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Сулаймон Давлатзода.

"Большая часть таких мечетей были построены и функционировали без соответствующих документов. Им было предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие в установленные сроки не сделали и были закрыты", – сообщил Давлатзода.

По решению местных властей, часть из них отдана для проживания нуждающимся семьям, другая часть используется как дома культуры, чайханы, медцентры и детские сады. Всего, по данным комитета, на конец 2017 года в стране зарегистрировано почти 4 тысячи религиозных учреждений, среди них 48 центральных пятничных мечетей, 326 пятничных мечетей, 3528 пятикратных мечетей, один исламский центр, три исмаилитских центра, 67 неисламских религиозных объединений.

Давлатзода сообщил также, что 35 настоятелей мечетей в Таджикистане не прошли аттестацию и отстранены от своих обязанностей. "Все 35 отстраненных имам-хатибов не смогли ответить на вопросы аттестационной комиссии, хотя вопросы были им отправлены за 20 дней до аттестации", — пояснил он.

Аттестация имам-хатибов в Таджикистане проводится в течение последних девяти лет. С 2014 года государство назначило зарплату священнослужителям в размере 800 сомони (около 90 долларов), а расходы на содержание и благоустройство мечетей возмещались за счет благотворительности прихожан.