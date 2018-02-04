Папа Франциск объявил 23 февраля Днем молитвы и поста за мир

ВАТИКАН, 4 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск объявил Днем молитвы и поста за мир 23 февраля этого года, пятницу первой недели Великого поста у католиков.

Об этом глава Римско-католической церкви сообщил верующим в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

"Перед лицом трагического продолжения конфликтных ситуаций в различных частях мира призываю всех верующих к специальному Дню молитвы и поста за мир 23 февраля, в пятницу первой недели Великого поста. Мы преподносим его, прежде всего, населению Демократической Республики Конго и Южного Судана", — заявил понтифик.

Франциск пригласил также всех не являющихся католиками и христианами присоединиться к этой инициативе таким образом, который они посчитают наиболее уместным.

"Конечно, мы можем молиться, но не только. Каждый может сказать конкретное "нет" насилию в той степени, в какой это зависит от него или от нее. Потому что победы, достигнутые при помощи насилия, являются ложными победами, тогда как работать на благо мира хорошо для всех", — подчеркнул папа Римский.