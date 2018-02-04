Представители монастыря УПЦ МП в Киеве поблагодарили верующих за поддержку

Сотрудники правоохранительных органов у здания Национального музея истории Украины во время молебна верующих в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

Сотрудники правоохранительных органов у здания Национального музея истории Украины во время молебна верующих в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Представители Десятинного монастыря УПЦ МП в Киеве отметили работу правоохранителей на митинге, который прошел в субботу с требованием снести часовню монастыря, и поблагодарили верующих за поддержку.

В субботу митингующие требовали снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории. Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Накануне митинга храм пытались поджечь, подозреваемые арестованы.

"Братия Десятинного монастыря благодарит Бога и всех православных христиан за поддержку обители… Хочется отметить слаженную работу правоохранительных органов, которые оперативно пресекали провокационные действия со стороны немногочисленных радикальных группировок. Слава Богу, что сегодняшнее мероприятие прошло без каких-либо особых происшествий", — говорится в сообщении пресс-центра УПЦ МП в Facebook. По его данным, в субботу возле монастыря собрались около 3 тысяч верующих.

Также в пресс-центре отметили работу представителей СМИ. "Присутствие представителей СМИ обеспечило также объективное и отрезвляющее воздействие на воинственно настроенных представителей определённых политических сил", — отмечается в сообщении.

Ранее в субботу наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон (Харон) попросил украинские власти, международные организации и президента США Дональда Трампа защитить храм их монастыря, который угрожают снести.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

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