Патриарх рассказал о причинах давления на российских олимпийцев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал беспрецедентными попытки "выбросить Россию из олимпийского движения" и выразил надежду, что решение Спортивного арбитражного суда в Швейцарии, оправдавшего российских спортсменов, прекратит "попытки влиять на спорт, преследуя конкретные политические цели".

Предстоятель Русской православной церкви в воскресенье после литургии в Успенском соборе Кремля совершил молебен перед началом Олимпийских игр и обратился со словом к собравшимся, в числе которых были и спортсмены.

"Вы все знаете, что произошло не просто со спортсменами — со страной нашей: беспрецедентное по своей организованной силе давление на соответствующие международные спортивные институты с целью практически выбросить Россию из олимпийского движения, скомпрометировать ее на многие годы, поставить под сомнение самые лучшие достижения наших спортсменов. Но мы знаем, что правда всегда торжествует, даже если ложь глобально организована", — заявил патриарх.

Он выразил уверенность, что "после соответствующего решения швейцарского суда оклеветанные спортсмены, выдающиеся представители нашего спорта, смогут поехать на Олимпиаду в Южную Корею и защищать там честь нашей страны".

"Мы очень надеемся, что этот эпизод завершит всякие попытки влиять на спорт, преследуя конкретные политические цели. А целью являются не спортсмены — целью является Россия. Вот почему уместным считаем сегодня в этом главном храме нашей церкви особенно помолиться об Отечестве нашем и о тех, кто будет защищать его, к счастью, не на поле брани, а там, на этих спортивных площадках, с тем, чтобы окончательно похоронить всякие попытки дискредитировать и изолировать нашу страну и народ только потому, что и у страны, и у народа есть намерение жить независимо от указаний сильных мира сего", — заключил первосвятитель.

Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи, вынесенного МОК за нарушение антидопинговых правил. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Впоследствии ОКР обратился в МОК с просьбой прислать 13 спортсменам и двум тренерам из числа 28, оправданных CAS, приглашения для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. Этим вопросом будет заниматься комиссия МОК.