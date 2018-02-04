Патриарх рассказал о причинах давления на российских олимпийцев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал беспрецедентными попытки "выбросить Россию из олимпийского движения" и выразил надежду, что решение Спортивного арбитражного суда в Швейцарии, оправдавшего российских спортсменов, прекратит "попытки влиять на спорт, преследуя конкретные политические цели".
"Вы все знаете, что произошло не просто со спортсменами — со страной нашей: беспрецедентное по своей организованной силе давление на соответствующие международные спортивные институты с целью практически выбросить Россию из олимпийского движения, скомпрометировать ее на многие годы, поставить под сомнение самые лучшие достижения наших спортсменов. Но мы знаем, что правда всегда торжествует, даже если ложь глобально организована", — заявил патриарх.
Он выразил уверенность, что "после соответствующего решения швейцарского суда оклеветанные спортсмены, выдающиеся представители нашего спорта, смогут поехать на Олимпиаду в Южную Корею и защищать там честь нашей страны".
Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи, вынесенного МОК за нарушение антидопинговых правил. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Впоследствии ОКР обратился в МОК с просьбой прислать 13 спортсменам и двум тренерам из числа 28, оправданных CAS, приглашения для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. Этим вопросом будет заниматься комиссия МОК.