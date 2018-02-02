Полный каталог разрушенных в Сирии христианских святынь представят в Вене

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Каталог разрушенных в ходе войны в Сирии христианских святынь будет представлен 12 февраля на конференции в Вене с участием представителей РПЦ, Ватикана и ближневосточных церквей, сообщил секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Эта конференция, как уточнил он, приурочена к годовщине исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года. На конференции будет обсуждаться тема помощи ближневосточным христианам.

"Готовится к публикации, или уже выходит в печать, первая часть полноценного иллюстрированного каталога разрушенных христианских святынь Сирии. Презентация этого каталога состоится как раз в Вене", — сказал Игумнов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, идея провести мониторинг разрушенных святынь Сирии возникла по итогам визита в эту страну и Ливан совместной православно-католической делегации. Поездка состоялась сразу после встречи глав церквей.

"Исходя из анализа ситуации, общения с местными христианами, возникла мысль, что одним из важнейших пунктов послевоенного восстановления Сирии должно являться восстановление разрушенных святынь", — отметил Игумнов.