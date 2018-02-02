РПЦ и РКЦ обсудят в Вене вопрос защиты сирийских христиан

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В годовщину исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском в Вене пройдет конференция, на которой представители РПЦ, Ватикана и ближневосточных церквей обсудят вопрос помощи христианскому населению Сирии, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

От Русской церкви на конференции выступит глава ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, а от Римско-католической — глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

"Основные мероприятия пройдут в Вене с 10 по 12 февраля. Это уже стало традицией – в годовщину гаванской встречи проводить анализ текущего состояния отношений между нашими церквами. В Вене 10 февраля пройдет концерт духовной музыки, а 12 февраля – конференция, на которой выступят митрополит Волоколамский Иларион и кардинал Курт Кох с анализом той совместной работы Римско-католической церкви и Русской православной церкви, которая была проведена за истекшие два года в сфере защиты христиан", — сообщил Игумнов.

По его словам, за два года с момента встречи между церквами наметилась "стратегическая линия по поддержке страдающих христиан". В ее рамках, уточнил он, осуществляется мониторинг положения общин, публикация статистических и иных информационных данных, конкретные гуманитарные акции, которые реализуются либо совместно, либо в тесной координации.

"Это мероприятие будет проходить при участии иерархов с Ближнего Востока, которых специально пригласили в Вену", — заявил представитель РПЦ, уточнив, что на конференции обе церкви собираются обсудить "планы на будущее".

Историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

Большинство из тем, затронутых на встрече двух религиозных лидеров, остаются актуальными — на Ближнем Востоке и в Африке продолжаются гонения на христиан, в мире усиливается социальное расслоение, а традиционные ценности в странах Запада, по неоднократным утверждениям священноначалия Русской церкви, находятся под угрозой. В то же время множество верующих выразили свое несогласие с личным общением предстоятелей крупнейших христианских Церквей.