"Антибандеровский" закон выставляет Польшу на посмешище, заявили в ФЕОР

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Закон об Институте национальной памяти, принятый польским сенатом и в частности устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов в преступлениях против поляков, выставляет Польшу на посмешище, заявил РИА Новости руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Это очередной этап "войны памяти", на эту зыбкую дорогу почти все государства Восточной Европы встали после падения Варшавского договора, не очень понимая, что на каком-то этапе им придется воевать друг с другом. Это было вполне предсказуемо и говорит только о том, что к власти там везде пришли люди не очень дальновидные. Конкретно этот закон не только "антиукраинский", в нем совершенно очевидно присутствует элемент ревизионизма Холокоста, потому что недвусмысленно говорится о подсудности утверждений об участии поляков в Холокосте. Абсолютно оруэлловское утверждение, потому что огромное количество поляков в нем как раз участвовало", — считает Горин.

Комментируя реакцию властей Украины, он отметил, что на нее "забавно смотреть", так как законы, которые принимаются на Украине в связи с историей войны, являются, по его мнению, полной копией польских.

"Кричать, что у соседа что-то горит, при таком же пожаре у тебя — довольно глупо", — добавил представитель ФЕОР. Он призвал общественных деятелей помнить о том, что история не может служить какой-либо идеологии и становиться инструментом межгосударственных отношений.

"В таких случаях обычно ссылаются на опыт Германии, где равно запрещены и пересмотр Холокоста, и оправдание Гитлера. Но надо понимать, что там это была лишь часть большого пути по денацификации, а здесь мы видим закон, где осуждаются и левые, и правые, и те, кто посерединке. В первую очередь, выставляя на посмешище саму Польшу", — указал собеседник агентства.

"Пытаясь наказать украинские инициативы по реабилитации бандеровцев, Польша вступила в клинч с другими своими партнерами – сегодня и США осудили этот законопроект, и с Израилем случился полный скандал на невероятном уровне", — заключил глава департамента.