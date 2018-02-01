РПЦ при патриархе Кирилле расширяет влияние за рубежом, заявил Володин

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Русская православная церковь при служении патриарха Московского и всея Руси Кирилла укрепляет авторитет в России и расширяет свое влияние за ее пределами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении патриарха с годовщиной интронизации.

День интронизации предстоятеля по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник.

"При вашем первосвятительском служении Русская православная церковь укрепляет авторитет в нашей стране, расширяет свое влияние за ее пределами", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Парламентарий пожелал предстоятелю РПЦ крепости духовных и телесных сил в патриаршем служении.

"Вы многое делаете для сохранения наших духовных традиций и нравственных ценностей, поддержки института семьи и воспитания молодежи. Ваша благотворительная, просветительская и миротворческая работа снискала заслуженное уважение в обществе", — подчеркнул Володин.