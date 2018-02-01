Патриарх: служение Церкви не в золотых одеждах, а в помощи несчастным

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В девятую годовщину своего восшествия на патриарший престол предстоятель Русской православной церкви рассказал, что главным ее призванием сегодня должна быть борьба с несправедливостью и нищетой, а священники и епископы должны быть готовы первыми идти туда, где люди нуждаются в помощи.

"Как важно, чтобы сегодня наш епископат и наше духовенство несли людям свидетельство о современной Русской Церкви — открытой к людям, открытой к страданиям и несправедливости, готовой идти туда, где нужна помощь. Но иногда, отталкиваясь от внешней картины, восходящей к Византии, когда все мы с вами в храме облачены в соответствующие одежды, наши критики говорят, "смотрите, вся церковь в золоте", — сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя.

По его словам, такие праздничные облачения символизируют внешнюю связь Церкви с "великой византийской традицией" и великими христианскими учителями. "А по сути, мы все люди сегодняшнего дня, и все наше мироощущение должно быть там, где сегодня должна быть Церковь. Церковь должна быть там, где идет братоубийственный конфликт, должна помогать тем, кто вовлечен в это безумное столкновение, где погибают наши братья и сестры или попадают в плен", — сказал он.

Патриарх добавил, что священнослужители всегда должны быть там, где люди живут плохо, и они обязаны это делать не по указанию высшего церковного руководства.

"На это направлена вся наша социальная работа, и не устану говорить о том, что подобная работа в переводе на наш современный язык — это просто добрые дела, но хорошо организованные. Дай Бог, чтобы такая миссия Церкви, миссия миротворчества, миссия поддержки слабых и больных, поддержки молодежи, наших семей и многие другие стороны церковной жизни развивались не потому, что патриарх так говорит, а потому что божественный промысел указывает на этот путь", — заключил он.