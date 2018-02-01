МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Представители религиозных общин России с 3 по 9 февраля проведут в Сирии и Ливане беспрецедентную гуманитарную акцию, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Основная часть акции, как уточнил он, пройдет в Дамаске и в местах локального проживания сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане. Кроме того, российская делегация посетит Бейрут. При этом миссия, подчеркнул Игумнов, пройдет при непосредственном участии лидеров основных христианских и мусульманских общин Сирии и Ливана.

"С 3 по 9 февраля состоится поездка делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации в Сирию и Ливан. Акция будет носить беспрецедентный характер как по составу делегации и объемам предполагаемой помощи, так и по степени ее координации с местными религиозными общинами", — заявил он.

Он отметил, что рабочая группа была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию.

"В июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы и в район Хомса", — пояснил иеромонах. По его словам, в партии гумпомощи тогда вошли около 40 тонн продуктов питания и медикаментов.

В состав делегации, помимо возглавляющего рабочую группу Игумнова, входят референт управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников, референт, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский, викарий главы Новонахичеваньской епархии Армянской апостольской церкви архимандрит Погос Варданян, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин, первый зампредседателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмад Кахаев, руководитель московского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Байдаков, а также другие представители конфессий, общественных организаций и российских СМИ.

В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе ИППО.