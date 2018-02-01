Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи. 1 февраля 2018

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной его интронизации.

Глава государства приехал в Храм Христа Спасителя, где его встретил предстоятель Русской православной церкви.

Путин подарил патриарху букет белых роз. Затем патриарх и глава государства провели короткую беседу за чаем, в ходе которой обсудили прошедший Архиерейский собор РПЦ.

"Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое", — сказал Путин.