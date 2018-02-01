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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Детям не игрушка? Урок с оружием при храме взбудоражил страну

08:0001.02.2018
(обновлено: 09:06 01.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПистолет Макарова. Архивное фотоПистолет Макарова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мария Шустрова

"Неожиданно для всех! Старшая группа воскресной школы после изучения истории о патриархе Аврааме плавно перешла к изучению огнестрельного оружия", — сообщается во "ВКонтакте" на странице Свято-Троицкого храма села Супонь Тульской области.

К посту прикреплены четыре фотографии: в комнате с иконами человек в военной форме учит детей 10-12 лет собирать, разбирать и правильно держать два ружья. Между тем еще свежи воспоминания о недавних нападениях подростков на школы в Перми и Бурятии. Вопрос: зачем маленьким детям такой урок при храме?

О том, как и зачем в нашей стране готовят "православных воинов" и стоит ли ожидать появления аналогичной "малолетней мусульманской дружины", — в материале РИА Новости.

Образование или излишество?

Недавно, комментируя трагические события в Перми, где пятнадцать человек пострадали в результате атаки подростков на школу, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что школы должны заниматься и образованием, и воспитанием.

Мужчина открыл стрельбу в московской школе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Школа — это то пространство, где создается личность. Для того чтобы школа вырастила человека, не только овладевшего определенным комплексом знаний, но и человека, который четко осознает ответственность за свои поступки, в школьном образовании должна быть очень важная нравственная составляющая", — заявил иерарх.

Он напомнил о многочисленных случаях стрельбы в американских школах: "Наше счастье в том, что наше законодательство об оружии — совсем иное, чем в Америке. В Америке каждый ребенок может достать или из стола своих родителей, или где-нибудь еще пистолет, зарядить его боевыми патронами и пойти расстреливать. У нас, слава Богу, пока такого нет, и я надеюсь, никогда не будет".

К сожалению, об образовательной и воспитательной пользе урока с оружием в Супоньском Свято-Троицком храме рассказать РИА Новости затруднились.

А почему бы и нет?

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что подобная практика в воскресных школах — начинание полезное. Более того, по его словам, военная подготовка при храме в Супони — не единичный случай.

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"На базе храмов реализуются разные образовательные программы. В том числе, если это не вызывает возражений со стороны родителей, программы, связанные с начальной военной подготовкой. Я не вижу большой проблемы в преподавании любых полезных человеку знаний на базе храма, воскресной школы", — говорит Кипшидзе.

Он подчеркнул, что "получение любых знаний" не может быть запретным "с точки зрения православной церкви". И в то же время отметил, что "канонами запрещено приносить оружие в храмовое пространство, кроме исключительных случаев, поэтому любые манипуляции с оружием должны осуществляться за его пределами".

"Еще лучше, если в рамках таких курсов будут учить и, я надеюсь, учат тому, что применение оружия в случаях, не связанных с защитой Отечества, чести и достоинства родных и близких, является грехом", — уточнил представитель Русской церкви.

Не мы такие — жизнь такая

В свою очередь, ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы", известный церковный миссионер иеромонах Макарий (Маркиш) заметил, что "стрельба — выигрышный вид спорта, потому что не имеет возрастных границ".

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 72-й годовщине Победы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Как будто воскресная школа живет в отрыве от реальности, в выдуманном игрушечном мире, где нет места оружию, обороне. Нет, воскресная школа — это одно из средств выводить детей в настоящий, подлинный мир. Религия — мир реальности", — подчеркивает священнослужитель.

"Не дай Аллах!"

Хотя некоторые представители православного сообщества не видят ничего странного в обучении детей военному делу там, где, казалось бы, должны воспитывать миротворцев, легко представить себе шум, который поднимется, если подобные уроки начнут давать при мечетях. Муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов был крайне удивлен, услышав о подобных педагогических экспериментах.

"Насколько я знаю, в наших (религиозных. — Прим. ред.) учебных заведениях такого нет. К курсам при мечетях очень пристальное внимание. Одно время прокуратура вообще в жесткой форме проверяла все наши школы. Не дай Бог еще обучать там обращаться с огнестрельным оружием! Все бы сразу закрыли. О таком у нас даже речи идти не может", — заверил муфтий.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По его словам, разве что в некоторых семьях на Кавказе есть обычай обучать детей обращаться с оружием, но эти уроки дают сами родители.

"Для меня это новость. Кто ведет такие уроки? Кадетские школы — да, ведь это патриотический проект по подготовке граждан с правильными жизненными ориентирами для службы государству. В общеобразовательных школах есть уроки ОБЖ, но это совсем другое. А самое главное — к учителям возникает вопрос: кто они такие, какие у них навыки, отношение к оружию?" — заключил Крганов.

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