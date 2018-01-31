Сирийские муфтии подготовили толкование Корана для борьбы с радикализмом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сирийское духовенство подготовило полное толкование Корана, предназначенное для противодействия радикальной идеологии в Сирии, сообщил РИА Новости координатор делегации духовенства Сирии на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи Абдалла ас-Сейид.

Конгресс прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

"Мы пришли, чтобы подчеркнуть, что то, что происходит в Сирии, — не гражданская война, не борьба между сынами одного народа, а попытка посеять семена радикализма на основе ваххабизма и идеологии "Братьев-преступников", которые захотели "нести смерть" (имеется в виду движение исламистов "Братья-мусульмане", запрещенное в РФ — ред.)", — заявил ас-Сейид.

Представитель сирийского духовенства отметил, что после достижения военной победы над террористическими группировками ИГ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) необходимо будет "защититься от этой идеологии" и "семян радикализма". Он сообщил, что религиозные институты Сирии при сотрудничестве с министерством вакфов Сирии и христианскими церквями предпринимают множество шагов в этом противостоянии.

"Мы будем противостоять радикальной идеологии со всей силой и решительностью при помощи религиозной проповеди… Сейчас был подготовлен полный тафсир (толкование Корана — ред.), который с аргументами, доказательствами и доводами отвечает на попытки радикалов трактовать Коран…", — заявил он.

Глава делегации также отметил, что вносятся поправки в учебные программы по шариату и ведется просветительская работа с людьми в возрасте от 18 до 40 лет.

Война в Сирии продолжается с 2011 года между правительственными силами и различными незаконными вооруженными формированиями, выступающими зачастую с радикальных экстремистских позиций, в частности запрещенными в РФ террористическими группировками ИГ и "Джебхат ан-Нусра". 6 декабря минувшего года президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии.