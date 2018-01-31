Патриарх Кирилл отказался от подарков в пользу больницы

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал столичное духовенство не дарить ему цветы по случаю девятилетия интронизации, потратив сэкономленные деньги на машину скорой помощи для больницы святителя Алексия, сообщил РИА Новости патриарший пресс-секретарь священник Александр Волков.

Патриарх Кирилл отметит годовщину возведения на патриарший престол 1 февраля богослужением в храме Христа Спасителя.

"Святейший патриарх Кирилл благословил, чтобы средства, направляемые на покупку цветов к дню его интронизации московским духовенством, были потрачены на приобретение автомобиля скорой помощи в больницу святителя Алексия. Машина скорой помощи вместо цветов", — рассказал Волков.

Это уже не первый случай, когда патриарх отказывается от подарков на праздники и памятные даты. Так, в прошлом году по случаю своего 71-летия предстоятель РПЦ предложил духовенству потратить деньги на содержание больницы святителя Алексия. Также предстоятель РПЦ выступал с подобными обращениями в день своих именин и на Рождество.