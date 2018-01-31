Глава детского хосписа и муфтий Москвы посетят сирийских беженцев в Ливане

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Весной состоится визит совместной делегации Русской православной церкви и представителей мусульманской общины в Ливан, со стороны РПЦ ее возглавит директор Санкт-Петербургского детского хосписа священник Александр Ткаченко, заявил в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Весной совместно с Русской церковью, с протоиереем Александром мы хотим посетить сирийских беженцев, Ливан, возможно Дамаск, сделать это от имени российского общества — и мусульман и православных. Думаю, что это подчеркнет наше единство и внутри страны, и за пределами нашего государства", — сказал Аляутдинов.

Ткаченко в 2016 году стал лауреатом Госпремии РФ и является членом Общественной палаты России. В 2003 году он инициировал создание некоммерческого медицинского учреждения "Детский хоспис" в рамках благотворительной деятельности Санкт-Петербургской епархии. Под его руководством группа врачей, медицинских сестёр, психологов и социальных работников выявила группу детей, нуждающихся в паллиативном уходе, и организовала системный уход за ними и членами их семей. Сейчас хоспис имеет два стационара.

"Мы объединяемся, когда приходят или большая радость, или большая скорбь. Было бы хорошо, чтобы у нас были большие гуманитарные проекты, поэтому я с благодарностью принял предложение поехать в Сирию и помочь сирийским беженцам, находящимся в Ливане", — сказал в свою очередь Ткаченко.

Он также добавил, что в рамках визита планируется встреча с послом РФ в Ливане.