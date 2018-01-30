Посол России в Литве вручил орден митрополиту Виленскому и Литовскому

ВИЛЬНЮС, 30 янв — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Литве Александр Удальцов во вторник вручил орден Почета митрополиту Виленскому и Литовскому Иннокентию, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Для меня большая честь поздравить митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, который много лет непрестанно трудится во благо Русской православной церкви. Вот уже более семи лет вы возглавляете Виленскую и Литовскую епархию, с вашим именем прочно связано укрепление позиции православной церкви в Литве. Особое внимание вы уделяете просветительской и социальной работе, воспитанию подрастающего поколения", — сказал во время церемонии вручения ордена Удальцов.

Он отметил, что 3 октября прошлого года указом президента РФ Владимира Путина митрополит Виленский и Литовский Иннокентий награжден орденом Почета за большой вклад в сохранение русского культурного и духовного наследия, укрепление дружбы между Российской Федерацией и Литвой.

Митрополит Иннокентий выразил благодарность РФ за высокую награду, а также всем, кто трудился многие годы рядом с ним и отметил, что "все вносят свой вклад и трудятся во имя мира, блага людей, во имя дружбы народов".

В торжественной церемонии вручения награды приняли участие представители православной церкви балтийской республики, политики, общественные деятели, представители дипломатических ведомств. С поздравлением выступил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Литве Александр Король. "Мы искренне желаем вам здоровья, благополучия, радости во всех делах и долгого служения богу", — сказал на церемонии Король.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Валерий Федорович Васильев) родился 9 октября 1947 года в городе Старая Русса Новгородской области. В мае 1981 года был рукоположен во диакона, в августе — во иерея. Иннокентий с 1981 года служил в Курской области, Иркутске, Хабаровском и Иркутском округах. В 1989 году заочно окончил Московскую духовную семинарию. В 1992 году священнослужитель был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре, в 2002 году возведен в сан архиепископа. В 2010 году решением Священного Синода Иннокентий назначен Преосвященным Виленским и Литовским.

Позже Иннокентий стал настоятелем Свято-Духова мужского монастыря в Вильнюсе. В 2016 году Иннокентий за божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита. Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий награжден несколькими церковными орденами и государственным орденом дружбы народов.