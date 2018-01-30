Американская церковь Сатаны увидела в секс-куклах спасение человечества

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Бурно развивающееся в последние годы производство реалистичных секс-кукол избавит людей от темных желаний и спасет человечество, считают последователи американской церкви Сатаны.

"Ученые разрабатывают чрезвычайно реалистичных искусственных компаньонов для человека, причем как кукол, так и виртуальных Facebook друзей", — говорится на сайте церкви.

Сатанисты отмечают, что основатель их церкви Антон ЛаВей еще несколько десятилетий назад предсказал развитие производства человеческих компаньонов. В своей "Программе пяти пунктов" ЛаВей заявил, что необходимо развивать и продвигать "гуманоидов", так как взаимодействие с машиной спасет общество, избавит людей от темных мыслей, дав им почувствовать "власть" над кем-то другим.

"Ваша задача как сатаниста – определить и добиваться собственного счастья. А что скажет вам другая религия? Ведь вы не должны платить десятину, отдавать средства на пожертвования, любить ближнего и подставлять другую щеку. Вам просто нужно применить свои силы и умения, чтобы превратить мир для вас и тех, кого вы цените, в комфортное убежище… Ищите удовольствие, избегайте боли и будьте эффективны", — пишут сатанисты.