Американская церковь Сатаны увидела в секс-куклах спасение человечества

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Бурно развивающееся в последние годы производство реалистичных секс-кукол избавит людей от темных желаний и спасет человечество, считают последователи американской церкви Сатаны.
"Ученые разрабатывают чрезвычайно реалистичных искусственных компаньонов для человека, причем как кукол, так и виртуальных Facebook друзей", — говорится на сайте церкви.
"Ваша задача как сатаниста – определить и добиваться собственного счастья. А что скажет вам другая религия? Ведь вы не должны платить десятину, отдавать средства на пожертвования, любить ближнего и подставлять другую щеку. Вам просто нужно применить свои силы и умения, чтобы превратить мир для вас и тех, кого вы цените, в комфортное убежище… Ищите удовольствие, избегайте боли и будьте эффективны", — пишут сатанисты.