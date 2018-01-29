МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей I направил послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с пожеланием успешного проведения операции "Оливковая ветвь", сообщает информационное агентство Anadolu.
В послании выражается надежда на то, что операция поспособствует восстановлению мира в Сирии и спокойствия в Турции.
"Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх" — титул предстоятеля Константинопольской церкви, который считается первым среди равных (первым по чести) епископом в сообществе православных поместных церквей. Патриаршая резиденция и кафедральный собор во имя святого великомученика Георгия Победоносца находятся в Фанарe (район Стамбула).
Патриарх Варфоломей надеется, что благодаря войсковой операции удастся искоренить терроризм, который "неблагоприятно влияет и беспокоит граждан Турции", главным образом курдское население юго-востока страны, и Турция "продолжит развиваться быстрыми темпами".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.