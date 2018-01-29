Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей I направил послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с пожеланием успешного проведения операции "Оливковая ветвь", сообщает информационное агентство Anadolu.

В послании выражается надежда на то, что операция поспособствует восстановлению мира в Сирии и спокойствия в Турции.

"От всего сердца молимся Всемогущему Богу, чтобы операция "Оливковая ветвь" дала возможность обеспечить мир в Сирии и снять с повестки дня проблему терроризма, которая десятилетиями не теряет своей актуальности для мирового сообщества и стоила жизни тысячам невинных людей", — говорится в документе.

"Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх" — титул предстоятеля Константинопольской церкви, который считается первым среди равных (первым по чести) епископом в сообществе православных поместных церквей. Патриаршая резиденция и кафедральный собор во имя святого великомученика Георгия Победоносца находятся в Фанарe (район Стамбула).

Патриарх Варфоломей надеется, что благодаря войсковой операции удастся искоренить терроризм, который "неблагоприятно влияет и беспокоит граждан Турции", главным образом курдское население юго-востока страны, и Турция "продолжит развиваться быстрыми темпами".

"Тот факт, что вы уверенно выступаете против классификации терроризма, вызвал большой резонанс в международном сообществе. Желаем успехов лично вам и турецкой армии, выражаем надежду на то, что операция "Оливковая ветвь" принесет мир в регион и станет надеждой на безопасное будущее для людей, страдания которых продолжаются на протяжении долгих лет", — приводит агентство слова главы Вселенского патриархата.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.