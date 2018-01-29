Президент ЕЕК призвал страны ОБСЕ принять определение антисемитизма

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал к принятию определения антисемитизма Международного альянса памяти Холокоста (МАПХ) всеми странами-членами ОБСЕ, которое уже официально было принято Великобританией, Германией, Румынией, Болгарией и Австрией.

Кантор выступил перед ОБСЕ на международной конференции об ответственности стран, организаций и отдельных лиц в борьбе против антисемитизма, которая прошла в понедельник в Риме. Конференция приурочена к 80-летней годовщине принятия законов о расах, принятых в Италии в 1938 году, в преддверии принятия Италией председательства в МАПХ.

Президент ЕЕК призвал страны ОБСЕ принять рабочее определение антисемитизма, внести поправки в национальное законодательство на основе принятого определения и корректировать государственные правоприменительные меры в соответствии с общим определением.

"На еврейской улице поиск решений является постоянным процессом, который нередко приводит к пессимистической дилемме: остаться в Европе и продолжать жить перед лицом вызовов в виде антисемитизма или найти более безопасное место для проживания. Антисемитизм не является исключительно еврейской проблемой, он касается всех европейских граждан. Экстремистские идеологии начинаются с гонений на евреев, однако, фактически, это вызов для всего общества в целом. Нам необходимо быстро действовать, а не ждать новой катастрофы", — приводит пресс-служба слова Кантора.

Кроме того, президент ЕЕК вручил награду "Иерусалимский компас" главе МИД Италии Альфано за "борьбу с антисемитизмом во всех его проявлениях, включая антисионизм, который представляет собой самую отвратительную и коварную форму антисемитизма". Он также вручил награду Golden Vision послу Рональду Лаудеру, президенту Всемирного еврейского конгресса за то, что он "посвятил свою жизнь процветанию иудаизма, помощи евреям вернуться к своим корням и помочь воссоздать еврейские общины во всем мире".