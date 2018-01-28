В Киеве арестовали подозреваемых в попытке поджога Десятинного монастыря

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Суд в Киеве арестовал на два месяца двух подозреваемых в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП, говорится в сообщении на сайте данного монастыря.

Попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Полиция завела дело по статье "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества".

"Поджигателям храма Десятинного монастыря вынесено решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца или залог в сумме 2,2 миллиона гривен (77 тысяч долларов)", — говорится в сообщении на сайте церкви.

При этом в сообщении говорится, что адвокату церкви на суде отказали в слове, чтоб донести позицию о смягчении приговора. "Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции. Также мы призываем всех к миру, ни в коем случае не поддаваться провокациям подстрекателей и тех, кто им гарантировал безнаказанность, пытаясь чужими руками пролить кровь невинных женщин и детей", — говорится в сообщении.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>