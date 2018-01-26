"Обама будет долго помнить обо мне": байкер Хирург о санкционном списке США

Конгресс США в 2017 году принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". До конца января госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки представят конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, и оценят перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Лидер байк-клуба "Ночные Волки" Александр Залдостанов ("Хирург"), внесенный в 2014 году в санкционный список США, рассказал в интервью РИА Новости о своих ощущениях в связи с этим.

- Александр, каково вам находиться в санкционном списке?

— В своем письме президенту Республики Сербской я написал, что нам никогда не простят наших убеждений и наших ценностей, но мы знаем, на что мы идём, и у нас есть цель… Я не строю себе никаких иллюзий, но я сделаю всё, чтобы Обама, который лично подписал первый санкционный лист, помнил обо мне как можно дольше. "Можно обманывать часть народа все время. Можно обманывать весь народ некоторое время. Но нельзя все время обманывать весь народ" (Авраам Линкольн).

© предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки" Письмо Александра Залдостанова президенту Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милораду Додику © предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки" Письмо Александра Залдостанова президенту Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милораду Додику

- Повлияло ли это как-то на вашу жизнь? Мешает ли чему-то?

— На мою жизнь это никак не повлияло, у меня нет там банковских счетов, и я абсолютно независимый от них человек. Повлияло только на ещё большее желание осмыслить мир, понять, какие процессы им движут, глубже разобраться в вопросах мировоззренческого формата. Кто управляет миром и чего они хотят? Что формирует эпоху? Зачем злу выглядеть добром? Кто эталон? И так далее.

Мешает ли? Мешает пройти весь маршрут дорогами Победы до Берлина.

- Мешает ли этот список вам или вашим соратникам в работе и путешествиях, проведении на территории Европы акций, связанных с победой над фашизмом, других мотопробегах?

— Тем из нас, кто попал под санкции, конечно, мешает. Они так же, как и я, не могут въехать в Евросоюз. Есть среди нас такие. В прошлом году колонна мотоциклов стартовала из Калининграда в Бранёво. Это уже традиционная общегородская история, которую инициировали "Ночные Волки" вместе Жорой Боосом ещё во время проведения байк-шоу в Калининграде в 2005-2008 годах. Тогда мы посещали захоронения в Бранёве, посвятив свою программу Жене Родионову и Надежде Кириловой.

С тех пор этот маршрут стал традиционным, он до сих пор возглавляется "Ночными Волками". Именно в рамках этого мотопробега на границе с Польшей были аннулированы визы у нескольких наших представителей. На границе нам заявили, что флаг Победы не может пересечь границу с Польшей, так как является экстремистской символикой. Но, несмотря на запрет, флаг Победы всё равно был доставлен в Бранёво, полякам мы объяснили, что он перелетел по воздуху сам, его перенесли Ангелы Победы, которые воевали вместе с Красной Армией. После этого сразу несколько человек на несколько лет лишились виз.

Правда, на день позже вторую колонну, двигающуюся дорогами Победы на Берлин через Брест, беспрепятственно пропустили в Польшу вместе с флагом Победы, который везли на мотоцикле "Ночные Волки" нашего польского отделения.

- Какие акции и где планируют "Ночные Волки" в 2018 году? Мотопробеги, соревнования, шоу, театральные постановки? Известно, что вы ставили патриотическую Рождественскую "мотосказку" с трюками для детей и взрослых – нет ли новых замыслов?

— Зимняя детская сказка — это, как правило, смыслы нашего байк-шоу, пересказанные детским языком и адресованные детям в формате новогодней сказочной истории, где главные герои наших сказок способны побеждать и в реальной жизни. Так, в начале 2015 года перед детьми появился тот самый волк, который все предыдущие годы сражался за "славный Севастополь град — страж наших черноморских врат…". Волк поведал детям о том, что сказка сможет стать реальностью только тогда, когда ты готов за неё, как за свою мечту, сражаться по-настоящему. И в жизни так: бездействие порождает лицемерие, прячущее за собой трусость.

А главный замысел и главное событие 2018 года ещё впереди — это наше байк-шоу в Севастополе, которое состоится 17 августа. Кульминацию нашего байк-шоу мы назовём "Русская Мечта" и хотим адресовать её не только стране, но и всему миру. Ещё будет традиционный наш маршрут до Берлина – "Дорогами Победы". Открытие сезона и многое другое…

— В противоречие с верой адреналин (мотоцикл) вступает лишь тогда, когда он становится быстрее Ангела-Хранителя. Упаси от этого Бог! Пусть никогда ваш мотоцикл не будет быстрее Ангела-Хранителя, и пусть ваш адреналин никогда не вступает в противоречие с верой!

- У Вас есть духовный наставник – кто он?

— Долгое время хотел, чтобы это был отец Ефрем из Ватопедского монастыря на Афоне, там в алтаре ко всем святыням монастыря была приложена эмблема "Ночных Волков"… Теперь я не могу никуда ехать – санкции.

- Каковы ваши основные цели и ваше кредо?

Большая цель — это и есть смысл жизни! Жаль, что, по большому счёту, эта тема везде табуирована. Уходит дерзость. У людей нет духа замахнуться на высокое и рискнуть жизнью. Отчасти я коснулся именно этой темы в своём письме к президенту Республики Сербской.

Моё кредо написано на эмблеме "Ночных Волков", которую я ношу на шее, звучит оно так: "Справедливость выше закона, общее выше личного и будущее важнее настоящего".