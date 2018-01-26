МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) в своем письме президенту Республики Сербской в Боснии Милораду Додику поблагодарил его за награждение Орденом Чести, отметил его самоотверженную борьбу за единство сербского народа и пригласил на байк-шоу в Севастополе 17 августа. Об этом говорится в копии письма Залдостанова, поступившем в пятницу в РИА Новости.

"Уважаемый президент, разрешите поблагодарить вас за ту честь, которую вы оказали, удостоив меня наградой — Орденом Чести с золотыми лучами", — говорится в письме Залдостанова, копия которого поступила РИА Новости в пятницу. Орден Чести вручается гражданам или организациям за заслуги перед Республикой Сербской.

В письме лидер байк-клуба также называет Додика "сыном истинной, глубинной Сербии", который, по его словам, появился в тот момент, когда после бомбардировок Белграда силами НАТО и "отторжения Косова" сербский народ оказался "разделенным народом, и страну возглавили лидеры, опустившие руки и принявшие посыл Запада о бессмысленности сопротивления".

"За вами правда, а те, кто готовы служить правде, способны свалить гигантскую ложь, даже если их совсем мало", — отметил Залдостанов. По его словам, сегодня "очень велика роль объединения усилий всех дерзких и стойких людей, не пожелавших встраиваться в модель мира, созданную глобальным сатанизмом".

"Я приглашаю вас посетить кульминацию нашего международного байк-шоу в Севастополе 17 августа, которую в этом году мы назвали "Русская мечта", и буду очень счастлив получить высокую награду лично из ваших рук", — говорится в письме Хирурга.