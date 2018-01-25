Муфтий Польши рассказал о ксенофобии и предрассудках в стране

ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Польские мусульмане обеспокоены ксенофобией и предрассудками в стране, говорится в заявлении муфтия Польши Томаша Мицкевича, распространенном в четверг.

"Я выражаю озабоченность все более частыми выступлениями и нападениями, происходящими атаками, возникающими из истоков ксенофобии, ненависти и предрассудков", — говорится в заявлении.

Как отметил муфтий, мусульмане, живущие в Польше, в том числе татары, — как польские граждане, так и иностранцы, легально находящиеся на территории страны, — "имеют право чувствовать себя здесь в безопасности".

По мнению муфтия, неофашистские и псевдонациональные организации вызывают в обществе серьезные опасения, "подрывая чувство безопасности и мультикультурный, многоэтничный образ нашей страны".

"Эти опасения не преувеличены. Это уже происходит. Мы надеемся на четкие, конструктивные и последовательные реакции в этом вопросе, чтобы они служили во благо польских граждан, в том числе татар-мусульман, которые верой и правдой служили и служат своей родине – Польской Республике", — говорится в заявлении.

Количество проживающих в Польше мусульман вместе с иностранцами оценивается в 20-25 тысяч человек. Иностранцы — это, прежде всего, студенты, дипломаты, бизнесмены, беженцы из мусульманских стран.

В конце ноября центр мусульманской культуры в Варшавском микрорайоне Охота забросали камнями, выбили оконные стекла, уничтожили кондиционер. Никто не пострадал.

Недавно глава МВД Польши Йоахим Бруджиньский заявил, что не поддерживает строительство в Белостоке мусульманского центра на деньги Саудовской Аравии.