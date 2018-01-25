Патриарх Кирилл поддержал идею введения госконтроля за криптовалютами

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Церковь стремится к тому, чтобы человек не стал рабом криптовалют, поэтому в данном вопросе важен законодательный контроль со стороны государства, заявил патриарх Кирилл в своем выступлении в Совете Федерации.

"В последнее время в мире получили определенное распространение так называемые криптовалюты, в частности биткоин. Известно, что многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост биткоина по отношению к доллару. У людей, как говорится, крышу сносит. Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями, стремился к праведному труду, который, конечно, должен достойно вознаграждаться", — отметил патриарх.

Предстоятель Русской церкви рассказал, что люди покупают криптовалюту, закладывая свое имущество и продавая свои дома, а "потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, потеряли все, что имели".

"Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана, в том числе и посредством законодательного регулирования", — добавил он.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил о сходстве доллара и криптовалюты: и то и другое, по его словам, "мыльный пузырь". РПЦ, считает он, еще предстоит осмыслить этот феномен.

В четверг Минфин опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения криптовалюты, токена, майнинга и ICO (процедуры первичного размещения токенов). Криптовалютой, согласно документу, признается цифровой финансовый актив, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения.