В Москве за восемь лет построили более 60 храмов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 60 храмов возведено в российской столице за 8 лет, заявил куратор программы строительства новых московских церквей, депутат Госдумы Владимир Ресин в четверг на XXVI Международных Рождественских чтениях.
"Всего за прошедшие 8 лет в Москве возведено 62 храмовых комплекса", — сказал он.
Ресин отметил, что 17 из них были возведены сверх программы, почти 40 комплексов уже сданы в эксплуатацию. Он также напомнил, что в прошлом году в столице 8 храмов были освящены патриархом. В январе текущего года, по словам Ресина, на 12 объектах завершили основные строительно-монтажные работы.
Хадльгримскиркья была создана по проектам архитектора Гудйоуна Самуэльсона. Как и планировал мастер, церковь напоминает гору и стекающую с неё лаву. Это символично для Рейкьявика, возведённого в местности древнего потухшего вулкана. Что касается внутреннего убранства храма, то оно отличается лаконичностью, ну а изюминкой, завлекающей сюда туристов, считают сделанный вручную мастерами из Германии орган.
В основу своего проекта датский архитектор и инженер Педер Вильгельм Енсен-Клинт положил образ средневековых приходских церквей. Строительство башни началось в 1921 году. В 1930 году Клинт умер, и храм достраивал уже его сын Каар Клинт. Освятили церковь Грундтвига лишь в 1940 году.
Французский Роншан – это место паломничества. А Нотр-Дам дю От является главным завлекательным элементом для паломников. Его причудливые формы напоминают треуголку, покрывающую странный геометрический объем с окнами разного размера и форм.
В XIII веке в Лалибеле была сотворена удивительная церковь с кровлей в виде креста площадью 25х25 метров. Ее уникальность в том, что она "утоплена" в котлован на глубину в 12 метров. Если подойти к краю этого колодца, то станет видна крестообразная крыша храма, украшенная рельефными узорами. Спуститься вниз можно по специальному узкому тоннелю, проложенному в скале.
Согласно легенде, этот чудо-храм строился на протяжении 24 лет. Технология его создания просто невероятна – рабочие вырубили в вулканическом камне огромный монолит, а затем сделали его полым и украсили стены.
Всего в Лалибеле насчитывается 11 храмов, вытесанных в скалах.
Собор в Невигесе - один из главных паломнических центров Германии, он может вмещать до шести тысяч человек. Верующие, кстати, приезжают сюда ради чудотворного образа Пресвятой Богородицы (Непорочное зачатие).
Создатель этого сооружения – архитектор Ильдар Ханов. Строить храм он начал после того, как однажды во время медитации ему явился старик и велел начать копать у себя во дворе дом для молитвы. Ханов последовал наставлению. Он также стремился продемонстрировать всем людям, что Бог один и нет смысла спорить о религиозных взглядах. Кстати, что в проектировании здания принимал участие Святослав Рерих, сын художника Николая Рериха.