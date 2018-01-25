В Москве за восемь лет построили более 60 храмов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 60 храмов возведено в российской столице за 8 лет, заявил куратор программы строительства новых московских церквей, депутат Госдумы Владимир Ресин в четверг на XXVI Международных Рождественских чтениях.

"Всего за прошедшие 8 лет в Москве возведено 62 храмовых комплекса", — сказал он.

Ресин отметил, что 17 из них были возведены сверх программы, почти 40 комплексов уже сданы в эксплуатацию. Он также напомнил, что в прошлом году в столице 8 храмов были освящены патриархом. В январе текущего года, по словам Ресина, на 12 объектах завершили основные строительно-монтажные работы.