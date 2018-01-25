Грек награжден орденом за отказ участвовать в бомбардировках НАТО Югославии

БЕЛГРАД/АФИНЫ, 25 янв — РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) наградила орденом Святого царя Константина отставного офицера греческих ВМC Мариноса Рицудиса за отказ участвовать в нападении НАТО на Югославию в 1999 году, сообщила пресс-служба СПЦ.

Церемония награждения прошла в Белграде во вторник.

"После отбытия наказания и после всех искушений он имел мужество сказать: я не герой, герой — сербский народ! Это действительно заповедь храброго, мудрого и истинного христианина. Нам не хватает слов, чтобы поблагодарить его за этот поступок, поэтому мы решили отметить его орденом Святого царя Константина", — заявил глава СПЦ патриарх Ириней.

Бомбардировки Союзной Республики Югославии (состояла из Сербии и Черногории) силами НАТО продолжались 78 дней с марта по июнь 1999 года. Власти в Белграде во главе со Слободаном Милошевичем были обвинены странами Запада в этнических чистках в отношении косовских албанцев. Официальным поводом начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск в южной сербской автономии Косово.

Точных данных о жертвах бомбардировок до сих пор нет. По оценкам сербских источников, за время операции НАТО погибли 1200-2500 гражданских лиц и были ранены от пяти до 12,5 тысячи человек.

Орденом Святого царя Константина Сербская православная церковь отмечает как духовных, так и светских лиц за весомый вклад в свободу религии и за развитие прав и свобод человека в целом.

Поступок христианина

Младший лейтенант ВМС Маринос Рицудис отказался в апреле 1999 года пройти на борт эскадренного миноносца "Фемистокл" незадолго до отплытия, чтобы не участвовать в нападении на Сербию. Во многих сербских источниках указывается, что Рицудис был капитаном военного судна, которое после выхода в море на задание вернулось в порт по его приказу, однако это не соответствует действительности.

Перед выходом "Фемистокла" в Адриатику офицер встретился с тогдашним архиепископом Христодулом и священником Георгиосом Металлиносом, который был потом рядом с ним в зале военно-морского суда 21 апреля 1999 года. Сам священник говорил, что не знал Рицудиса, а посоветовал ему поступить по совести.

Греческие СМИ писали, что офицер просил благословения церкви. В окружении архиепископа отказались комментировать, была ли встреча, — ни подтвердили, ни опровергли. После встречи Рицудис уведомил своего командира и командира корабля, а также прокурора военно-морского суда, что отказывается подчиниться приказу.

Военно-морской суд приговорил его к двум годам и шести месяцам с отсрочкой исполнения приговора на три года, что означает условный приговор. Решение суда было встречено аплодисментами собравшихся. Возле входа в суд они приветствовали Рицудиса криками "браво" — тогда в Греции было много антивоенных выступлений, митингов против бомбардировок единоверной Сербии.

Командование ВМС уволило Рицудиса, он обратился в Европейский суд, но безрезультатно. Сам он заявлял, что сделал так, как требовала совесть, потому что "закон Божий превыше всего".

Как писал религиозный сайт pentapostagma.gr, "это героический поступок — противостоять диктату Нового порядка, и Маринос Рицудис, храбрый боец, не склонил голову и не был участником преступления".

Сайт писал также, что вместе с ним еще 10 членов экипажа открыто заявили о несогласии с участием эсминца в натовских бомбардировках Югославии и отказались идти на корабле в Адриатическое море. Однако приводилось имя только одного моряка — Никоса Гардикиса.