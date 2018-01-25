В Ватикане увидели угрозу человечеству в клонировании приматов

РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Проведенное китайскими учеными клонирование приматов представляет собой угрозу человеческому роду, заявил теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча.

В среду Китайская академия наук сообщила, что ученые Института нейронаук Шанхая впервые в мире клонировали приматов — двух генетически идентичных длиннохвостых макак с помощью метода переноса ядра соматической клетки — так называемого "терапевтического клонирования".

Терапевтическое клонирование представляет процесс пересадки ядер соматических клеток. Он состоит в изъятии яйцеклетки, из которой было удалено ядро, и замена этого ядра ДНК другого организма. Цель данной процедуры — получение стволовых клеток, генетически совместимых с донорским организмом.

Первый клон по имени Чжун Чжун родился 27 ноября 2017 года, а второй клон Хуа Хуа — 5 декабря. Имена идентичные клоны получили от слова "чжунхуа" — Китай, китайский.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Первые в мире клонированные приматы - макаки Чжун Чжун и Хуа Хуа

"В отличие от возможности клонирования человека, относительно которого церковь не может не выражать твердого и решительного осуждения, о клонировании животных она не высказала ясного и официального осуждения, оставляя тему для авторитетного анализа ученых", — заявил Сгречча в комментарии агентству AdnKronos.

По его словам, существует огромный риск, что клонирование обезьян может стать последним шагом перед клонированием человеком, чего церковь никогда не сможет одобрить.

"Несомненно, переход от первой овечки Долли к другим животным и теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества", — считает Сгречча.