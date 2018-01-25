В Ватикане увидели угрозу человечеству в клонировании приматов

02:1725.01.2018
(обновлено: 12:26 25.01.2018)
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РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Проведенное китайскими учеными клонирование приматов представляет собой угрозу человеческому роду, заявил теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча.
В среду Китайская академия наук сообщила, что ученые Института нейронаук Шанхая впервые в мире клонировали приматов — двух генетически идентичных длиннохвостых макак с помощью метода переноса ядра соматической клетки — так называемого "терапевтического клонирования".
Терапевтическое клонирование представляет процесс пересадки ядер соматических клеток. Он состоит в изъятии яйцеклетки, из которой было удалено ядро, и замена этого ядра ДНК другого организма. Цель данной процедуры — получение стволовых клеток, генетически совместимых с донорским организмом.
Первый клон по имени Чжун Чжун родился 27 ноября 2017 года, а второй клон Хуа Хуа — 5 декабря. Имена идентичные клоны получили от слова "чжунхуа" — Китай, китайский.
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Первые в мире клонированные приматы - макаки Чжун Чжун и Хуа Хуа
"В отличие от возможности клонирования человека, относительно которого церковь не может не выражать твердого и решительного осуждения, о клонировании животных она не высказала ясного и официального осуждения, оставляя тему для авторитетного анализа ученых", — заявил Сгречча в комментарии агентству AdnKronos.
По его словам, существует огромный риск, что клонирование обезьян может стать последним шагом перед клонированием человеком, чего церковь никогда не сможет одобрить.
"Несомненно, переход от первой овечки Долли к другим животным и теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества", — считает Сгречча.
Молекулярные биологи из Китая вырастили обезьянок, используя ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли".
В ходе многочисленных экспериментов ученые использовали несколько разных способов переноса ядра, и только один из них сработал.
Биологи ускорили процесс переноса ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что заметно снизило вероятность того, что процесс ее дальнейшего развития пойдет по неправильному пути.
Во время работы над клонированием биологи также разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.
В результате на свет появились две яванские макаки, имеющие абсолютно одинаковую ДНК.
Обезьянки родились с разницей в два месяца. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа. Клички являются игрой слов – выражение чжунхуа означает "китайский народ" на языке поднебесной.
Обе мартышки не имеют проблем со здоровьем и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.
По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае, если донором ДНК выступают клетки соединительной ткани, подготовленные особым образом.