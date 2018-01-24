Патриарх Кирилл рассказал, за что РПЦ признала Николая II святым

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Русская православная церковь канонизировала императора Николая II и его семью за то, что они поставили нравственные идеалы выше царской короны, заявил патриарх Кирилл на открытии Рождественских чтений.

"Словно награда любви, царившей в этой семье: они остались неразлучны в смерти. Христианские нравственные идеалы были выше для них царской короны. Не принадлежность к царскому или дворянскому роду считали они признаком благородства, но чистоту помыслов и чистоту души", — отметил патриарх.

Предстоятель РПЦ привел строки из письма дочери императора великой княгини Ольги Николаевны. "Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан… чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь", — процитировал патриарх письмо.

"Вот иногда спрашивают, за что канонизировали царскую семью. А вот за это", — добавил он, отметив, что царской семье удалось "в условиях колоссального стресса" сохранить нравственный облик.

Николай II вместе со своей семьей был расстрелян в ночь с 16 на 17 июля 1918 в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. В 2000 году Архиерейский собор РПЦ канонизировал царскую семью, объявив их "царственными страстотерпцами".

Споры вокруг личности последнего русского монарха и ее отображения в культуре разгорелись в прошлом году в преддверии выхода кинокартины Алексея Учителя "Матильда", посвященной судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в Генпрокуратуру свыше 40 жалоб, добиваясь, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, картина оскорбляет память причисленного к лику святых царя и чувства верующих. Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма. В течение прошлого года верующие по всей стране устраивали акции протеста против фильма.