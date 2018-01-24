Москва требует от ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева в отношении УПЦ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва требует от ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению УПЦ, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжается попустительство захвата храмов канонической украинской православной церкви, насилие в отношении ее клира и верующих, не прекращаются попытки ограничить деятельность этой крупнейшей конфессии Украины, расколоть церковные общины", — сказал Лавров, выступая в среду на 26-х Международных Рождественских образовательных чтениях.

"Мы потребовали реакции на все эти противоправные действия со стороны ОБСЕ и Совета Европы, и ООН, и потребовали конкретной реакции у Евросоюза. Пока такой реакции мы в должной мере не увидели", — отметил Лавров.