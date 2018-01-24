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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Римский призвал противодействовать распространению "фейковых новостей"

15:3724.01.2018
(обновлено: 15:38 24.01.2018)
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© AFP 2018 / Vincenzo Pinto Папа Римский Франциск. Архивное фотоПапа Римский Франциск. Архивное фото
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto

ВАТИКАН, 24 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал противодействовать распространению ложных новостей, так называемых "фейк-ньюс", через современные средства массовой коммуникации, указав, что их воздействие на людей может иметь весьма драматические последствия.

Мужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan
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"Драма дезинформации состоит в дискредитации другого, представлении его в качестве врага, вплоть до демонизации, которая может разжигать конфликты", — говорится в папском послании по случаю 52-го Всемирного католического дня социальных коммуникаций, которое было обнародовано в среду в Ватикане.

Франциск подчеркнул, что зачастую безосновательная информация сознательно нацелена на обман и на манипуляцию читателем.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© AFP 2018 / Jim Watson
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"Ее распространение может преследовать желаемые цели, оказывать влияние на политический выбор и содействовать получению экономических выгод. Эффективность фейк-ньюс, в первую очередь, связана с их маскировочной природой, то есть со способностью выглядеть приемлемо. Во-вторых, эти ложные, но правдоподобные новости отличаются коварством в том смысле, что они умело привлекают внимание, делая ставку на стереотипы и предрассудки, распространенные в обществе, используя простые эмоции, способные немедленно возбудить тревогу, презрение, ярость и неудовлетворенность", — отметил папа Римский.

Говоря о природе ложной информации, Франциск указал, что автором первой "фейк-ньюс" стал описанный в Книге Бытия змей-искуситель, а ее результатом стало трагическое грехопадение человека. В этой связи глава Римско-католической церкви подчеркнул необходимость активного противодействия распространению ложной информации через современные средства массовой коммуникации. "Никто из нас не может уклоняться от ответственности противостоять этой лжи", — отметил он.

Фейковые новости. Архивное фото
© Depositphotos / Vectorfusionart
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Понтифик приветствовал как инициативы в области воспитания и образования, помогающие людям отличать ложную информацию от правдивой, так и государственные и юридические решения, позволяющие противостоять данному феномену.

Однако особая ответственность в этом деле, по словам папы Франциска, лежит на журналистах, которые сегодня исполняют не просто свои профессиональные обязанности, но самую настоящую миссию. "Их задача — в неистовом водовороте новостей помнить, что центром новости является не скорость, с которой она будет передана, или величина аудитории, но люди. Информировать значит формировать, значит иметь дело с жизнью людей", — подчеркнул он.

В своем послании папа Франциск цитирует не только Библию, но и роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы", а качестве эпиграфа к этому документу он выбрал слова из Евангелия от Иоанна: "Истина сделает вас свободными".

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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radiozaboy
"Драма дезинформации состоит в дискредитации"

"не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь"

"Нет, не умрете; .... в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло"

"вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно."


НО ПОЧЕМУ не произошло дискредитации вруна, а даже наоборот?
16:01
24.01.2018
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Малоросс
Папа - не настоящий!!!
15:58
24.01.2018
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radiozaboy
"Папа Римский призвал противодействовать распространению "фейковых новостей""

Ну, тогда начните с одной из древнейших - с "благой новости"
15:54
24.01.2018
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