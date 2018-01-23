Государство должно уберечь общество от "падения в ад", заявил Легойда

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Русская церковь, вопреки расхожему мнению, считает человеческую свободу высшей ценностью, но подразумевает под ней свободу от зла и видит свою задачу в том, чтобы научить человека свободно выбирать добро, заявил во вторник на пресс-конференции в Москве председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Мы постоянно говорим о поиске консенсуса. С одной стороны, представления о Боге в мировых религий, разумеется, не совпадают, а вот нравственные системы практически идентичны. Зачем этот консенсус нужен? Нас очень беспокоит, что впервые за всю историю человечества развитие права идет по пути фактически полного отрыва от нравственных ориентиров", — сказал Легойда.

Он заметил, что Церковь часто упрекают в том, что она не разделяет идеи о высшем приоритете понятия человеческой свободы. "Конечно, разделяет! Только есть нюанс – если современный мир говорит только о свободе выбора, то Церковь считает, что высшей свободой является свобода от зла", — подчеркнул он.

Легойда считает, что Церковь должна воспитать человека таким образом, чтобы он "свободно выбирал добро". "А задача государства, по словам известного русского философа, заключается не в том, чтобы привести общество в рай, но в том, чтобы остановить его от падения в ад", — заключил глава синодального отдела.