Вечер памяти жертв Холокоста пройдет в московской "Геликон-опере"

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Мемориальный вечер в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого ежегодно 27 января, пройдет вечером в понедельник в московском театре "Геликон-опера", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса, организовавшего мероприятие.

"Гала-вечер.. соберет около 400 гостей. Среди них государственные и общественные деятели, дипломаты, руководители конфессий и национальных диаспор, деятели культуры, ветераны войны, бывшие узники лагерей и гетто. На концерте выступят звёзды театра и классической музыки: народная артистка РФ Ксения Раппопорт, пианистка Полина Осетинская, кларнетист Юлиан Милкис, юная скрипачка Анна Зильберборд и оркестр Московского музыкального театра "Геликон-Опера" под управлением дирижёра Владимира Альтшулера", — сообщили в пресс-службе организации.

Концерт под названием "Желтые звезды", который пройдет в "Геликон-опере", станет кульминацией "Недели памяти" жертв Холокоста, которая началась 17 января. Как уточнили в РЕК в этом году впервые памятное мероприятие стало доступно всем желающим: получить билет на гала-концерт можно, перечислив благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство", в рамках которой в 2018 году планируется установить в России 26 памятников жертвам Холокоста.

В течение всей "Недели памяти" по всей стране пройдут мемориальные акции, научные конференции и показы фильмов о Холокосте. С программой мероприятий, как пояснили в РЕК, можно ознакомиться на сайте memoryweek.ru.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен ООН в качестве памятной даты в 2005 году. Именно 27 января Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), где, по разным данным, погибло от 1,5 до 4 миллионов человек. Всего жертвами Холокоста, по распространенным оценкам, стали более 6 миллионов евреев.