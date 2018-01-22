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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Москве построили первый храм в честь императора Николая II и его семьи

16:5822.01.2018
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция фотографии Император Николай II. Архивное фотоРепродукция фотографии Император Николай II. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Северном округе Москвы возведен первый храм в честь святых царственных мучеников – семьи последнего российского императора Николая II, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина, курирующего столичную программу строительства храмов.

Храм рассчитан на 200 прихожан. Часовня на месте его строительства была заложена в год 400-летия дома Романовых, а стройплощадку храма с частным визитом посещала княгиня Мария Владимировна Романова, уточнили в пресс-службе.

"Это первый храм в Москве, построенный в честь погибшего Николая II и его семьи. Кроме того, это первый храм в САО, который построен в рамках программы строительства новых православных храмов в Москве", — приводит пресс-служба слова Ресина.

Всего в Северном округе, население которого составляет один миллион 161 тысяча человек действует 16 православных храмов. Планируется возвести еще 27. Строительные работы начались на шести, еще пять храмов находятся в стадии проектирования.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Формы религии: самые необычные храмы мира
© AFP PHOTO/ MARCEL MOCHETХадльгримскиркья – это лютеранская церковь в Рейкьявике. Храм, высота которого составляет более 70 метров, виден практически с каждой улицы исландской столицы, а ее жители гордятся этим объектом.

Хадльгримскиркья была создана по проектам архитектора Гудйоуна Самуэльсона. Как и планировал мастер, церковь напоминает гору и стекающую с неё лаву. Это символично для Рейкьявика, возведённого в местности древнего потухшего вулкана. Что касается внутреннего убранства храма, то оно отличается лаконичностью, ну а изюминкой, завлекающей сюда туристов, считают сделанный вручную мастерами из Германии орган.
Хадльгримскиркья, Рейкьявик
© AFP PHOTO/ MARCEL MOCHET
Хадльгримскиркья – это лютеранская церковь в Рейкьявике. Храм, высота которого составляет более 70 метров, виден практически с каждой улицы исландской столицы, а ее жители гордятся этим объектом.

Хадльгримскиркья была создана по проектам архитектора Гудйоуна Самуэльсона. Как и планировал мастер, церковь напоминает гору и стекающую с неё лаву. Это символично для Рейкьявика, возведённого в местности древнего потухшего вулкана. Что касается внутреннего убранства храма, то оно отличается лаконичностью, ну а изюминкой, завлекающей сюда туристов, считают сделанный вручную мастерами из Германии орган.
CC BY-SA 2.0 / Matthew Black / Grundtvig's ChurchМемориальный центр Николая Грундтвига, в состав которого входит лютеранская церковь, жители Копенгагена считают одной из главных достопримечательностей города.

В основу своего проекта датский архитектор и инженер Педер Вильгельм Енсен-Клинт положил образ средневековых приходских церквей. Строительство башни началось в 1921 году. В 1930 году Клинт умер, и храм достраивал уже его сын Каар Клинт. Освятили церковь Грундтвига лишь в 1940 году.
Церковь Грундтвига, Копенгаген
CC BY-SA 2.0 / Matthew Black / Grundtvig's Church
Мемориальный центр Николая Грундтвига, в состав которого входит лютеранская церковь, жители Копенгагена считают одной из главных достопримечательностей города.

В основу своего проекта датский архитектор и инженер Педер Вильгельм Енсен-Клинт положил образ средневековых приходских церквей. Строительство башни началось в 1921 году. В 1930 году Клинт умер, и храм достраивал уже его сын Каар Клинт. Освятили церковь Грундтвига лишь в 1940 году.
CC BY 2.0 / Sandra Cohen-Rose and Colin Rose / Notre-Dame du Haut, RonchampОчередная оригинальная работа известного архитектора Ле Корбюзье. Здание часовни Нотр-Дам дю От в Роншане построено на месте уничтоженной во время Второй мировой войны церкви. Интересно, что когда застройщики предложили автору заняться этим проектом, Ле Корбюзье, воспитанный в протестантской семье и не желавший сотрудничать с церковью, им отказал. Правда, когда архитектору предложили полную свободу самовыражения при создании проекта церкви, он не сумел устоять. Так в 1950 году мэтр приступил к работе.

Французский Роншан – это место паломничества. А Нотр-Дам дю От является главным завлекательным элементом для паломников. Его причудливые формы напоминают треуголку, покрывающую странный геометрический объем с окнами разного размера и форм. Нотр-Дам дю От, Роншан, Франция
CC BY 2.0 / Sandra Cohen-Rose and Colin Rose / Notre-Dame du Haut, Ronchamp
Очередная оригинальная работа известного архитектора Ле Корбюзье. Здание часовни Нотр-Дам дю От в Роншане построено на месте уничтоженной во время Второй мировой войны церкви. Интересно, что когда застройщики предложили автору заняться этим проектом, Ле Корбюзье, воспитанный в протестантской семье и не желавший сотрудничать с церковью, им отказал. Правда, когда архитектору предложили полную свободу самовыражения при создании проекта церкви, он не сумел устоять. Так в 1950 году мэтр приступил к работе.

Французский Роншан – это место паломничества. А Нотр-Дам дю От является главным завлекательным элементом для паломников. Его причудливые формы напоминают треуголку, покрывающую странный геометрический объем с окнами разного размера и форм.
CC BY-SA 2.0 / William Murphy / HOLY CROSS CHURCH IN DUNDRUMИногда здания церквей получают новый архитектурный облик после реконструкции, как, например, отремонтированная совсем недавно католическая церковь Святого Креста в ирландском Дублине.Католическая церковь в Дублине
CC BY-SA 2.0 / William Murphy / HOLY CROSS CHURCH IN DUNDRUM
Иногда здания церквей получают новый архитектурный облик после реконструкции, как, например, отремонтированная совсем недавно католическая церковь Святого Креста в ирландском Дублине.
© AFP PHOTO / FRANCOIS XAVIER MARITКатолический собор Пресвятой Девы Марии был построен в Бразилии в 1958-1970 годах знаменитым архитектором Оскаром Нимейером. Он состоит из шестнадцати колонн, символизирующих руки, возведенные в молитве к небу. За проект этого собора в 1988 году Нимейер получил престижную Притцкеровскую премию.Собор Бразилиа, Бразилия
© AFP PHOTO / FRANCOIS XAVIER MARIT
Католический собор Пресвятой Девы Марии был построен в Бразилии в 1958-1970 годах знаменитым архитектором Оскаром Нимейером. Он состоит из шестнадцати колонн, символизирующих руки, возведенные в молитве к небу. За проект этого собора в 1988 году Нимейер получил престижную Притцкеровскую премию.
© AFP PHOTO / CARL DE SOUZAВ небольшом городе Лалибела в Центральной Эфиопии сохранилось множество архитектурных памятников, а поэтому этот город ЮНЕСКО призвал "восьмым чудом света" и символом христианской религии.

В XIII веке в Лалибеле была сотворена удивительная церковь с кровлей в виде креста площадью 25х25 метров. Ее уникальность в том, что она "утоплена" в котлован на глубину в 12 метров. Если подойти к краю этого колодца, то станет видна крестообразная крыша храма, украшенная рельефными узорами. Спуститься вниз можно по специальному узкому тоннелю, проложенному в скале.

Согласно легенде, этот чудо-храм строился на протяжении 24 лет. Технология его создания просто невероятна – рабочие вырубили в вулканическом камне огромный монолит, а затем сделали его полым и украсили стены.

Всего в Лалибеле насчитывается 11 храмов, вытесанных в скалах.
Церковь Святого Георгия, Лалибэла, Эфиопия
© AFP PHOTO / CARL DE SOUZA
В небольшом городе Лалибела в Центральной Эфиопии сохранилось множество архитектурных памятников, а поэтому этот город ЮНЕСКО призвал "восьмым чудом света" и символом христианской религии.

В XIII веке в Лалибеле была сотворена удивительная церковь с кровлей в виде креста площадью 25х25 метров. Ее уникальность в том, что она "утоплена" в котлован на глубину в 12 метров. Если подойти к краю этого колодца, то станет видна крестообразная крыша храма, украшенная рельефными узорами. Спуститься вниз можно по специальному узкому тоннелю, проложенному в скале.

Согласно легенде, этот чудо-храм строился на протяжении 24 лет. Технология его создания просто невероятна – рабочие вырубили в вулканическом камне огромный монолит, а затем сделали его полым и украсили стены.

Всего в Лалибеле насчитывается 11 храмов, вытесанных в скалах.
CC BY-SA 2.0 / Paco Rivière / Basilica de HigueyСобор "Богоматерь Альтаграсия" в Игуэе, что в Доминиканской Республике, была построена французскими архитекторами и открыта в 1971 году. На сегодняшний день это самая известная и посещаемая церковь в Карибском регионе. Архитектура церкви настолько причудлива, что сначала теряешься в ее элементах. Но главной особенностью, конечно, является огромная каменная арка, возвышающаяся над собором. Ее вытянутый силуэт повторяется в конфогурации сводов храма и других частях здания.Католическая церковь в Игуэе, Доминиканская Республика
CC BY-SA 2.0 / Paco Rivière / Basilica de Higuey
Собор "Богоматерь Альтаграсия" в Игуэе, что в Доминиканской Республике, была построена французскими архитекторами и открыта в 1971 году. На сегодняшний день это самая известная и посещаемая церковь в Карибском регионе. Архитектура церкви настолько причудлива, что сначала теряешься в ее элементах. Но главной особенностью, конечно, является огромная каменная арка, возвышающаяся над собором. Ее вытянутый силуэт повторяется в конфогурации сводов храма и других частях здания.
CC BY 2.0 / seier+seier / gottfried böhm, pilgrimage church, neviges 1963-1972Невигес, район небольшого немецкого городка Фельберт, в первую очередь знаменит своим Собором Богородицы. Он считается вторым по величине после Кёльнского собора храмом в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Собор в Невигесе - один из главных паломнических центров Германии, он может вмещать до шести тысяч человек. Верующие, кстати, приезжают сюда ради чудотворного образа Пресвятой Богородицы (Непорочное зачатие).
Собор Богородицы в Невигесе, Германия
CC BY 2.0 / seier+seier / gottfried böhm, pilgrimage church, neviges 1963-1972
Невигес, район небольшого немецкого городка Фельберт, в первую очередь знаменит своим Собором Богородицы. Он считается вторым по величине после Кёльнского собора храмом в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Собор в Невигесе - один из главных паломнических центров Германии, он может вмещать до шести тысяч человек. Верующие, кстати, приезжают сюда ради чудотворного образа Пресвятой Богородицы (Непорочное зачатие).
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВспоминая самые необычные приходы, нельзя не упомянуть Храм всех религий, который находится в поселке Старое Аракчино, что в 10 километрах от Казани. Этот комплекс объединяет в себе 16 элементов разных религий. Сюда могут прийти не только православные, католики, буддисты, иудаисты и мусульмане, но и почитатели исчезнувших религиозных направлений, например, древнеассирийской религии.

Создатель этого сооружения – архитектор Ильдар Ханов. Строить храм он начал после того, как однажды во время медитации ему явился старик и велел начать копать у себя во дворе дом для молитвы. Ханов последовал наставлению. Он также стремился продемонстрировать всем людям, что Бог один и нет смысла спорить о религиозных взглядах. Кстати, что в проектировании здания принимал участие Святослав Рерих, сын художника Николая Рериха.Вселенский храм Ильдара Ханова (Храм Всех религий). Село Старое Аракчино
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вспоминая самые необычные приходы, нельзя не упомянуть Храм всех религий, который находится в поселке Старое Аракчино, что в 10 километрах от Казани. Этот комплекс объединяет в себе 16 элементов разных религий. Сюда могут прийти не только православные, католики, буддисты, иудаисты и мусульмане, но и почитатели исчезнувших религиозных направлений, например, древнеассирийской религии.

Создатель этого сооружения – архитектор Ильдар Ханов. Строить храм он начал после того, как однажды во время медитации ему явился старик и велел начать копать у себя во дворе дом для молитвы. Ханов последовал наставлению. Он также стремился продемонстрировать всем людям, что Бог один и нет смысла спорить о религиозных взглядах. Кстати, что в проектировании здания принимал участие Святослав Рерих, сын художника Николая Рериха.
/

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Религия и мировоззрение
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Владимир Ф. Быченков
А памятник Сталину, восстановившему патриаршество, слабО поставить? Что сделал Николай II для русского народа и русской церкви?
18:40
22.01.2018
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