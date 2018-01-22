В Москве построили первый храм в честь императора Николая II и его семьи

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Северном округе Москвы возведен первый храм в честь святых царственных мучеников – семьи последнего российского императора Николая II, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина, курирующего столичную программу строительства храмов.

Храм рассчитан на 200 прихожан. Часовня на месте его строительства была заложена в год 400-летия дома Романовых, а стройплощадку храма с частным визитом посещала княгиня Мария Владимировна Романова, уточнили в пресс-службе.

"Это первый храм в Москве, построенный в честь погибшего Николая II и его семьи. Кроме того, это первый храм в САО, который построен в рамках программы строительства новых православных храмов в Москве", — приводит пресс-служба слова Ресина.

Всего в Северном округе, население которого составляет один миллион 161 тысяча человек действует 16 православных храмов. Планируется возвести еще 27. Строительные работы начались на шести, еще пять храмов находятся в стадии проектирования.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.