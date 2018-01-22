Умер наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Наместник Свято-Введенского ставропигиального монастыря — Оптиной пустыни — архимандрит Венедикт (Пеньков) скончался после тяжелой болезни, сообщает в понедельник сайт обители.

Архимандрит Венедикт был назначен настоятелем Оптиной пустыни в 1990 году.

Девятого января 2018 года он перенес операцию по ампутации нижней конечности на фоне развившегося сахарного диабета, а 20 января впал в кому.

"Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего архимандрита Венедикта, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная", — говорится в сообщении на сайте монастыря.

Оптина пустынь получила известность благодаря своим знаменитым старцам. С этой обителью связаны эпизоды в жизни некоторых писателей и мыслителей России. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" возникли под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в скиту Оптиной пустыни.