Посол США Хантсман окунулся в купель в Новом Иерусалиме в честь Крещения

12:5021.01.2018
(обновлено: 14:04 21.01.2018)
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ИСТРА (Московская область), 21 янв — РИА Новости. Посол США Джон Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с послом, который путь до купели преодолел в белых валенках, искупались еще девять человек. На вопрос РИА Новости, как это было, посол ответил: "Это новый для меня, но незабываемый опыт".
После купания супруга Хантсмана заботливо укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.
Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истра в ста метрах от стен обители (это место также называют Иордан по аналогии со Святой землей). К ней ведут деревянные ступени, на которые постелили зеленые дорожки. Около купели стоят палатки для переодевания.
Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.
Крещение Господне, наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. Он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
В церковной традиции праздник получил название Богоявления – согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.
Священники и прихожане многих храмов в праздник Крещения отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.
Накануне праздника в МЧС порекомендовали всем желающим оценить свои возможности и состояние здоровья перед погружением в Крещенские купели.
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